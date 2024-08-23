Не просто переводить, а думать

Реализация языковой политики – одна из приоритетных и стратегических государственных задач. Казахстан выбрал свой уникальный путь в этом направлении. В стране проводится взвешенная языковая политика, ведь представители различных этносов имеют возможность изучать родные языки, посещать различного рода курсы, разговорные клубы для обучения государственному языку. По мнению экспертов, это один из ключевых факторов внутренней стабильности.

Вот только специалистов беспокоит один нюанс: в некоторых регионах государственный язык недостаточно широко используют в государственных органах.

– Нашими сотрудниками проводится мониторинг официальных интернет-ресурсов государственных организаций. Зачастую эти сайты функционируют, нарушая закон «О языках». Так, главная страница официальных интернет-ресурсов отдельных госучреждений открывается на русском языке, а объем информации, размещенной на государственном языке, не соответствует объему информации на русском языке. При этом информация на казахском размещается несвоевременно, – привел пример руководитель отдела развития языков и ономастической работы ГУ «Управление культуры акимата Костанайской области» Жарасхан Науразбаев.

Существует и проблема с документацией. Как выяснилось, официальные бумаги местные исполнительные органы Костанайской области разрабатывают на русском языке, а затем переводят на государственный. Такая довольно распространенная практика, по мнению эксперта, препятствует формированию и развитию официально-делового стиля казахского языка. К тому же перевод не всегда качественный, что искажает изначальный смысл изложенного. Подобные небрежности нередко допускаются в визуальной рекламе.

– В рекламных агентствах работают в основном неквалифицированные специалисты, которые делают некачественный перевод текстов на государственный язык. В связи с тем, что у нас нет таких полномочий, чтобы наказывать, штрафовать, ошибки на баннерах и рекламных щитах появляются как грибы после дождя. Хотя мы неоднократно говорили представителям бизнеса о том, что они могут отправить нам электронную версию для исправления ошибок и потом распечатать правильный вариант. Со многими мы так и работаем, и все же проблема остается актуальной. В этом году, согласно разработанному плану, мы хотим промониторить визуальную рекламу в Рудном, Тобыле и Костанае, – сказал Жарасхан Науразбаев.

Эксперт считает, что казахский язык должен стать и языком науки и образования. При этом к решению этой важнейшей задачи следует подходить взвешенно и прагматично, без популизма.

– Развитие государственного языка напрямую связано с развитием науки. Но на современном этапе казахский язык как язык науки находится на стадии становления. Основная проблема заключается в том, что в естественных и технических науках подавляющее большинство трудов представлено на русском языке. Соответственно, большинство работ на казахском языке представляют собой переводы с русского языка, поэтому должны быть рассмотрены подходы к совершенствованию казахского языка как языка науки. Для этого необходимо увеличивать количество работ, изначально подготовленных на государственном языке, поощряя их авторов, – высказал свою точку зрения Жарасхан Науразбаев.

Потенциал казахского языка как языка науки в стране раскрыт не до конца. С этим сложно спорить. Но, быть может, рано еще бить тревогу? Ведь все должно идти своим чередом. Сфера применения казахского языка в нашей стране расширяется последовательно. И эта позиция, неоднократно озвученная Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, пожалуй, самая демократичная и стратегически правильная в реализации языковой политики.