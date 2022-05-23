Проблемная зона
Не статус разоряет, а налоги
Любовь Доброта, Шымкент

Без малого сто тысяч тенге за один гектар вместо прежних менее десяти тенге составляют базовые ставки налогов на земли сельскохозяйственного назначения
для шымкентских фермеров.

Статус городских жителей для земледельцев и животноводов, чьи земли, располагавшиеся в окрестностях Шымкента, относились раньше к территории облас­ти, обернулся настоящим разорением. Аграрии в один голос твердят, что даже не подозревали, что после присоединения их угодий к Шымкенту и придания им статуса города республиканского значения земельный налог вырастет настолько, что станет неподъемным.

Решением Южно-Казахстанского областного маслихата еще в 2013 году в сос­тав города Шымкента были переведены 55 461,13 га земель Сайрамского, 7 068 га Ордабасинского и 13 671,21 га – Толебийского районов. Если прежде площадь Шымкента составляла 40 080 га, то сегодня его территория достигла 116 280 га. В эту площадь входят 22,2 тыс. га пастбищ, из общего объема которых 19,9 тыс. га переданы в землепользование 1 457 физических и юридических лиц, а 2,3 тыс. га находятся в резерве земельного фонда.

Указом Президента от 19 июня 2018 года «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан» Шымкент отнесен к категории городов республиканского значения. Вместе с изменением статуса города изменились и базовые ставки налога на земли сельскохозяйст­венного назначения.

Если раньше они устанавливались из расчета на один гектар и дифференцировались по качеству почв, то теперь городские земли перешли в состав земель населенного пункта и относятся к категории земель сельскохозяйственного использования.

Главный специалист управления государственных доходов по Енбекшинскому району Шымкента Гульнара Хашимова поясняет, что на территории города применяются совсем иные базовые ставки. Их расчет производится не погектарно, а за один квадратный метр площади, то есть базовая ставка для всех земель, вошедших в городскую черту, уравнялась и стала единой.

А теперь давайте считать. В Шымкенте базовая ставка на земли населенных пунктов, за исключением земель, занятых жилищным фондом, в том числе строения­ми и сооружениями при нем, составляет 9,17 тенге за один квадратный метр. Таким образом, за 1 га базовая ставка достигает 91 700 тенге, а 1 000 га, соответственно, 91 млн 700 тыс. тенге в год.

Для сравнения: базовая ставка 1 га земельного участка по балл-бонитету составляет 3 тенге в год. Как говорится, почувствуйте разницу!

Конечно же, это непомерные суммы для городских, точнее, пригородных аграриев. Даже при самом отменном урожае оплатить такой налог им не под силу. И это без учета накопившихся долгов. Фермеры утверждают, что не знали об изменившихся ставках налогов. И теперь хватаются за голову, не зная как быть: даже отказавшись от земли, от долга по налогам за предыдущие годы не избавиться, а где взять деньги, чтобы погасить задолженность, не знает никто…

У крестьянского хозяйства «АГРО Сервис – БМБ» 3 800 га пастбищных и богарных земель. С каждого гектара фермеры обязаны платить около 94 тыс. тенге. За неполных три года общая сумма долга по налогам превысила 1 млрд тенге!

– Никто нас не проинформировал толком, что налоги на сельскохозяйственные земли с 2019 года так выросли, – утверж­дает представитель КХ «АГРО Сервис – БМБ» Манасбай Бекбауов. – Конечно, незнание закона не освобождает от ответственности, но как нам быть? В какие двери стучаться? Любого земледельца или животновода спросите, и он точно так же ответит: заплатить такую сумму нереально! Нет у нас таких доходов. Мои поля столько прибыли не приносят даже в урожайный год! Фермер говорит, что нельзя сравнивать Шымкент с Алматы или со столицей. В качестве аргумента приводит тот факт, что почва в разных регионах разная, земля отличается. На юге – жесткая богара, и даже там, где поливные земли, не всегда гарантирован урожай.

– Некоторым хозяйствам уже арестовали счета за неуплату налогов, мы тоже в их числе, – говорит Манасбай Бекбауов. – Так что медлить с решением данного вопроса нельзя. Сказали бы нам, что нас ждет, мы бы еще три года назад вернули земли государству. Какой смысл работать, если весь доход надо отдать в виде налога, да еще и в долгу остаться?!

Фермеры попробовали найти понимание в Шымкентском городском акимате, обратившись с соответствующим заявлением, но поддержки там не получили. В управлении государственных доходов уверяют, что базовая налоговая ставка на земли рассчитана в рамках закона. Земли, в том числе и сельскохозяйственного назначения, перешли в состав земель населенного пункта в соответствии со статьей 107 Земельного кодекса. А категория земель сельскохозяйственного назначения в данном случае не предусмотрена. И точка.

Пробовали аграрии найти решение проблемы через депутатский корпус, избранный от региона. На исходе марта депутат Мажилиса Берик Оспанов поднял вопрос налогообложения фермеров Шымкента, направив депутатский запрос Правительству, указав, что территориальные изменения привели к непомерной нагрузке по налогам на крестьянские хозяйства.

Обратились аграрии и в совет по защите прав предпринимателей городского филиала НПП «Атамекен» Там их внимательно выслушали, подключили к разбирательству все управления и ведомства, в компетенции которых находится решение налоговых проблем. Члены совета отметили, что сумма налога на самом деле немыслима. Даже если фермеры получат в нынешнем году небывалый урожай, далеко не все из них смогут заплатить налоги.

Обсудив ситуацию, совет предложил направить в Шымкентский городской акимат и маслихат предложения о проведении корректировки базовых налоговых ставок для земель сельскохозяйст­венного использования.

– Статья 510 Налогового кодекса предус­матривает возможность корректировки базовых налоговых ставок, – поясняет председатель совета по защите прав предпринимателей НПП Шымкента Мелис Сейтжанов. – То есть местные представительные органы на основании проектов (схем) зонирования земель, проводимого в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан, вправе понижать или повышать ставки земельного налога, но не более чем на 50% от базовых налоговых ставок, установленных статьями 505 и 506 Налогового кодекса. Мы решили направить соответствующие предложения в акимат и маслихат Шымкента. Очень надеемся, что на них оперативно отреа­гируют и решат вопрос положительно.

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