"Не стоит обсуждать детей при всех" – от родительских собраний намерены отказаться в школах Казахстана

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил о планах пересмотреть формат проведения школьных родительских собраний, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Неоднократно поднимался вопрос о целесообразности проведения родительских собраний в школах. В прошлом году было поручено перейти на новый формат их проведения. Не нужно, как раньше, собирать всех родителей в классе и обсуждать успеваемость и поведение ребенка. В присутствии других родителей не стоит обсуждать чужого ребенка», - отметил Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании ведомства.

По его словам, каждому родителю педагог должен предоставлять отдельно информацию об успеваемости и поведении ребенка.

«Когда при чужих людях обсуждают ребенка, конечно, родители не хотят приходить на школьные собрания и слушать сидеть критику и замечания в свой адрес. Поэтому нужно переходить на новый формат проведения родительских собраний. Учителя должны доводить до родителей индивидуально информацию о том, каким предметом заинтересован их ребенок, на что нужно обратить внимание, какие предметы следует дополнительно изучить», - резюмировал глава МОН.