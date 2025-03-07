Не только наследие прошлого, но и ответственность за будущее

Встреча с фронтовиком

Предпраздничными буднями заняты военнослужащие департамента Пограничной службы КНБ РК по Кызылординской области. В поселке Теренозек Сырдарьинского района они посетили 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны Яхию Тасырова. Вместе с заместителем начальника ДПС КНБ РК по Кызылординской области подполковником Казыханом Турсынхожаевым и главой областного филиала Республиканского общественного объединения воинов-пограничников «Застава Тарландары» Асаном Худояровым оказать честь почтенному аксакалу пришли и члены военно-патриотического движения «Юный пограничник» – студенты Кызылординского политехнического колледжа им. М. Иксанова.

Как считает помощник начальника отдела по воспитательной, идеологической и кадровой работе департамента Аскербек Абилов, такие акции важны в деле воспитания молодого поколения.

– Жизненный путь и опыт ветерана – отличный пример для молодежи, – делится он. – Мы продолжим работу по воспитанию патриотизма, формированию исторического осмысления и уважения к ветеранам войны.

В ходе встречи Яхия Тасыров поделился с молодежью своими воспоминаниями о военных годах, отметив важность патрио­тизма и нравственных качеств.

– Я пошел на войну в вашем возрасте, 19-летним парнем, оборонял Сталинград, воевал на Курской дуге, освобождал Польшу. Был тяжело ранен, но, Бог миловал, вернулся живым, – рассказал фронтовик.

А после ветеран дал бата молодежи:

– Пусть никогда не будет войн! Помните, вы живете в мирное время – это уже огромное счастье. Учитесь, растите, работайте, но всегда будьте готовы защищать Родину.

Как сообщил руководитель Клуба юных пограничников Алтынбек Кабылов, кроме студентов колледжей в областном центре в военно-патриотическую организацию «Жас шекарашылар» входят и школьные ячейки. Особенно активны в движении ученики школ № 5, 8, 10, 120, 136, 140. Они принимают участие в городских, областных, республиканских и даже международных военно-патриотических состязаниях и конкурсах.

– Сегодняшнее мероприятие направлено на повышение интереса нашей молодежи к военной истории, к подвигам ветеранов войны, – сказал, в свою очередь, Асан Худояров. – Молодые люди задавали вопросы фронтовику и извлекли много ценного из его жизненного опыта. Пусть такие встречи служат уроком для будущих поколений.

Никто не забыт...

Продолжают свою республиканскую акцию «100 дней до Победы» военнослужащие воинской части 5547 Национальной гвардии МВД РК Регионального командования «Оңтүстік». Они ежедневно помогают ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла и приравненным к ним гражданам. На этот раз военные навестили постояльцев Кызылординского центра оказания специальных социальных услуг № 1.

Ветеранам тыла Ереже Исабаеву, Марии Павловне Девяткиной, Таисии Павловне Иншиной и Марии Емельяновне Гизбрехт были вручены подарки и благодарственные письма от имени командира воинской части 5547 полковника Ергена Бастамиева. Пожилые люди поблагодарили гвардейцев за визит, а аксакал благословил гостей наилучшими пожеланиями и добрыми напутствиями.

Тем временем заместитель командира батальона оперативного назначения Журсын Кабдешулы, командиры отделения Ердаулет Тоймагамбет и Дидар Молдахмет посетили в Кызылорде дом 90-летнего ветерана тыла Пирназара Абуова. Вручив свои подарки, гвардейцы помогли аксакалу по хозяйству, очистили двор от снега. Ветеран поблагодарил военнослужащих за оказанные внимание и помощь.

Уроки мужества

Акции в честь 80-летия Победы ежедневно проходят и в образовательных учреждениях региона. В частности, в Кызылординском педагогическом высшем колледже имени Героя Советского Союза Маншук Маметовой прошел областной конкурс научных проектов среди студентов технических и профессиональных учебных заведений «Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі».

Как сообщила директор колледжа Жаксыгуль Тоганова, цель конкурса – стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов и углубление их знаний о Великой Отечественной войне.

– Научные проекты представили 15 студентов из 12 колледжей области, – отметила она. – В своих работах они должны были научно обосновать значимость вклада в победу кызылординцев, призванных из сферы образования. На основании найденных в последние годы документов студенты представили новые страницы Великой Отечественной войны, раскрыли подвиги фронтовиков-учителей и узнали многое о том, как работали образовательные учреждения в годы войны.

По итогам конкурса жюри присвоило первое место студентке колледжа им. Маметовой Каусар Бегалы. Дипломом II степени отмечены Амирбек Бейбарыс (Высший аграрно-технический колледж им. Абдукаримова) и Султан Толембай (Жалагашский индустриально-аграрный колледж). Третьи места заняли Дана Жумабаева (Высший колледж университета «Болашак») и Тол­ганай Бегимбай (Казалинский аграрно-технический колледж).

По словам замдиректора колледжа Гульданы Исаевой, в год 80-летия Победы разработан большой план мероприятий. В колледже планируется провести уроки мужества, военно-патриотические мероприятия, встречи с потомками героев войны, ветеранами тыла, литературные конкурсы, областной фестиваль патриотической песни, создать 80 фотоальбомов, провести фоточелленджи «Наша гордость» и «Селфи с героем» с публикацией снимков с ветеранами тыла в социальных сетях. А 25 апреля в Кызылорде пройдет республиканский форум «Жастық жалынымыз – сүйікті Отанымызға».