Не все так просто

Профессия частного судебного исполнителя для многих – стезя весьма спорная. Кто-то считает, что «судебники» едят свой хлеб за просто так, наживаясь на людских горестях, кто-то не понаслышке знает, что обязанности ЧСИ – бесконечная борьба с должниками, волокита с бумагами и жалобы в свой адрес. Как обстоят дела в этой сфере на самом деле, мы попросили рассказать людей, имеющих самое непосредственное отношение к институту ЧСИ.

«Система оплаты адекватна и соразмерна»

Зарина Утепова, главный эксперт управления аналитической работы департамента по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК

На сегодняшний день у частного судебного исполнителя на исполнении в среднем находится около 2 000 исполнительных документов. Данная цифра может варьироваться в зависимости от исполнительного округа – в больших городах количество исполнительных документов больше, чем в небольших регионах.

Часты ли жалобы на частных судебных исполнителей и насколько они обоснованы? Могу привести свежие данные: в первом квартале 2022 года в Министерство юстиции Республики Казахстан поступило 1 283 обращения как от физических, так и юридических лиц на действия или, наоборот, бездействие частных судебных исполнителей. Обращения поступают как от долж­ников, так и от взыскателей. Но направленность жалоб, конечно, разная. Если первые недовольны принимаемыми ограничительными мерами в отношении них и их счетов, имущества, то взыс­катели считают, что судебные исполнители бездействуют и не принимают реальных мер по понуждению должника выплатить долг.

Безусловно, работа частных судебных исполнителей часто вызывает нарекания со стороны граждан. При этом нередки случаи, когда судебные исполнители на самом деле недобросовестно выполняют свои служебные обязанности либо превышают свои полномочия. Может доходить и до угроз. Что делать, если частный судебный исполнитель очевидно позволяет себе большее, чем разрешено законом? Не стоит забывать, что деятельность судебных исполнителей строго регулируется законом, а именно «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

В зависимости от нарушения закон предусматривает, во-первых, дисциплинарную ответственность. Об этом говорится в статье 170, где прописаны меры по отношению к судебным исполнителям. За нарушение требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса профессиональной чести частных судебных исполнителей и Устава Республиканской палаты на частного судебного исполнителя могут налагаться такие виды дисциплинарной ответственности, как замечание, выговор, строгий выговор или исключение из членов Республиканской палаты с подачей уполномоченному органу представления о лишении лицензии ЧСИ. Кроме того, оступившегося судебного исполнителя могут покарать как приостановлением (статья 143), так и лишением лицензии согласно статье 144.

Что касается соразмерности оплаты труда частных судебных исполнителей затрачиваемым ими усилий, то нет фиксированной стоимости услуг ЧСИ. Оплата деятельности частного судебного исполнителя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РК № 437 от 4 мая 2014 года «Об утверждении размеров оплаты деятельности частного судебного исполнителя».

Сумма оплаты рассчитывается исходя из категории дел и суммы взыскания. То есть, чем больше сумма взыскания, тем ниже процент оплаты деятельности частного судебного исполнителя. Также предусмотрена фиксированная сумма оплаты для категории дел неимущественного характера. К примеру, по исполнительным документам о выселении сумма вознаграждения частного судебного исполнителя составляет 50 МРП с физических лиц и 100 МРП – с юридических.

Полагаем, что действующая система оплаты деятельности частного судебного исполнителя является адекватной и соразмерной принимаемым им процессуальным действиям. Следует также отметить, что ЧСИ оплачивают налоги, расходы по содержанию и аренде офиса, а также выплачивают заработную плату помощникам и иным сотрудникам.

Безусловно, у института частных судебных исполнителей есть свои, скажем так, непроработанные моменты. Сфера исполнения судебных актов, как и многие другие, требует постоянного совершенствования. Необходимо отметить, что действующий Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» принят в 2010 году на момент введения института частного исполнения в Казахстане.­ За 12 лет применения выявлены правовые пробелы, коллизии, которые, несмотря на внесение многочисленных поправок в законодательство, влияют на эффективность исполнения.

Так, Министерством юстиции начата работа по разработке Закона «О принудительном исполнении» в новой редакции. Законопроект включает в себя нормы по досудебному регулированию обжалования действий (бездействия) ЧСИ, укрепления позиции палат частных судебных исполнителей, повышения их профессионального уровня и имиджа. Также будет предусмот­рена ответственность помощников ЧСИ.

В целом необходимо понимание в обществе, что в исполнительном производстве всегда участвуют две стороны – должник и взыс­катель, и соблюдение баланса их интересов является одним из основных приоритетов. Эффективность деятельности частных судебных исполнителей будет обеспечена за счет повышения квалификационных требований, предъявляемых как к действую­щим судебным исполнителям, так и при входе в профессию. Они будут обязаны проходить курсы повышения квалификации раз в два года. В случае отказа будет рассматриваться вопрос о приостановлении лицензии.

Обязательным является оказание содействия им при исполнении исполнительных действий со стороны иных государственных органов. К примеру, как показали трагические события в Алматы (20 сентября 2021 года в Алматы в микрорайоне Акбулак 54-летний мужчина при попытке выселить его из дома из охотничьего оружия расстрелял пятерых человек, в том числе частного судебного исполнителя), необходимым является обеспечение безопасности при исполнении. Также необходимо и участие органов опеки и попечительства при исполнении документов об определении порядка общения с ребенком, выселении лиц с несовершеннолетними детьми, так как затрагиваются права несовершеннолетних.

Несовершенства закона приводят к несовершенствам института

Айдос Иманбаев, член Республиканской палаты ЧСИ – руководитель Учебного центра частных судебных исполнителей

Согласно статистическим данным, в 2021 году у частных судебных исполнителей находилось в производстве 6,7 млн дел. Половина из них – это дела в пользу государства (штрафы, налоги), другая половина – в интересах физических и юридических лиц (взыскание сумм, алименты, выселение). Практически каждое исполнительное производство требует индивидуального подхода, ведь за ними стоят судьбы людей, которые оказались втянутыми в систему принудительного исполнения. Нередко дела исполняются годами, так как лицо, которому предписано исполнить решение суда, пытается затянуть исполнение, в том числе посредством обжалования действий судебного исполнителя в суде.

Помимо исполнения основных прямых обязанностей, ЧСИ также вынуждены уделить время на предоставление всякого рода отчетов и ответов по запросам контрольно-надзорных органов. Из-за плотного графика дня не всегда удается уделять должное внимание каждому делу. Что касается критики, то наличие жалоб – необходимое явление для любой системы, так как они выступают в роли индикаторов и сигналов для исправления ситуации. Если пациент не будет жаловаться на боль, то и доктор не узнает о его болезни.

На практике в основном жалуются должники, так как судебные исполнители в целях возврата долга второй стороне обязаны принимать меры принудительного исполнения: арестовывают их активы, выставляют запреты и ограничения, передают имущество на аукцион. Понятное дело, что добровольно никто не хочет расставаться со своей собственностью, отсюда и жалобы. Но в то же время нужно помнить, что судебный акт обязателен для всех без исключения.

Вместе с тем необходимо отметить, что часть жалоб в адрес судебных исполнителей необоснованно поступает из-за недоработки отдельных государственных органов. К примеру, в 2021 году органы государственных доходов и административной практики, не перепроверив, передали на принудительное исполнение порядка 100 тысяч ранее оплаченных штрафов и налогов. Это все потенциальные жалобы. У судебного исполнителя нет возможности заранее установить факт оплаты долга, поэтому он приступает к взысканию этих сумм. В итоге виноватым остается он сам.

Другое дело, когда жалоба подтверждается из-за незаконных действий именно самого судебного исполнителя. Давайте обратимся к статистике и посмотрим, как часто наши граждане жалуются на судебных исполнителей.

Итак, за последние 9 месяцев в суды поступила 6 281 жалоба – это 0,09% от общего количества дел у судебных исполнителей (6,7 млн). Из них признаны судом обоснованными 1 000 жалоб (0,01% от общего количества дел). Как видим, на фоне общей картины жалоб не так уж много. Но это не повод для самоуспокое­ния – каждая жалоба должна найти свое разрешение.

В свое время государство пошло на то, чтобы максимально убрать барьеры для желающих получить лицензию ЧСИ. К примеру, даже представители таких далеких от этой системы профессий, как пожарные, получали лицензию автоматически. Преследуя цель быстро заработать деньги, в систему пришли неподготовленные кадры. Именно на них больше всего жалоб. Естественно, по каждому факту нарушения в отношении ЧСИ принимаются меры дисциплинарного характера вплоть до лишения его лицензии. Отмечу, что в 2020 году по инициативе Министерства юстиции и Республиканской палаты ЧСИ порядок получения лицензии на законодательном уровне был ужесточен.

Для минимизации жалоб граж­дан со стороны Республиканской палаты на системной основе проводятся курсы повышения квалификации ЧСИ, разрабатываются учебно-методические пособия. Для обеспечения соблюдения этических норм в прошлом году на очередном съезде принят новый Кодекс профессиональной чести ЧСИ. По опыту зарубежных стран при республиканской палате образован новый орган – Комиссия по этике, с уполномоченными представителями во всех регионах. Основная задача комиссии – профилактика и предупреждение нарушений в этой сфере. За небольшой промежуток времени комиссия рассмотрела порядка 20 кейсов в отношении тех ЧСИ, которые нарушили требования этического кодекса и в дальнейшем были привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе исключены из членства в палате.

Отдельная тема – оплата услуг ЧСИ. Сложилось ошибочное мнение, что работа судебного исполнителя однотипная и несложная. Однако сфера принудительного исполнения является одной из самых конфликтных, поэтому требует соответствующей подготовки от судебного исполнителя: он должен быть не только юристом, но и обладать определенными навыками в области психологии, конфликтологии, оперативной работы, бухучета.

Частный судебный исполнитель – самофинансируемое лицо. Все расходы, связанные с арендой и содержанием конторы, выплатой зарплаты сотрудникам, оплатой налогов, страховки, членских взносов, покрываются им самим. То, что остается, – это и есть заработок. ЧСИ получает вознаграждение, только если он взыскал сумму долга полностью или частично. Но далеко не по всем делам удается это сделать. Согласно статистике, взыскиваемость долгов составляет 44%. То есть больше половины всех дел ЧСИ ведет бесплатно, а где-то и за свой счет. Но такого не должно быть, ведь представители другой профессии не работают бесплатно: нотариус не будет бесплатно совершать нотариальное действие, а адвокат – защищать.

В данном вопросе считаю необходимым обеспечить определенный размер гарантированной оплаты ЧСИ по каждому делу на примере опыта зарубежных стран. В тех странах, где действует система частного исполнения, судебный исполнитель получает часть гарантированного вознаграж­дения от взыскателя при принятии дела, а если долг был взыскан, то оставшуюся часть оплаты он получает от должника. Помимо этого, зарубежный судебный исполнитель может получать доходы от предоставления дополнительных услуг: юрконсультации, проведения медиации в исполнительном производстве. Этот опыт необходимо изучить детальнее и по возможности внедрить в нашу систему.

Проблем в нашей сфере достаточно. Основные из них исходят из несовершенств Закона «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», основа которого заложена еще в советские времена. У него нет четкой структуры, логической последовательности, его применение на практике вызывает трудности не только у судебных исполнителей, но и у судей, прокуроров, адвокатов, не говоря уже о простых гражданах. Только за последние 10 лет в закон были внесены порядка 400 поправок. В настоящее время по поручению министра юстиции разрабатывается концепция нового закона. Ожидается, что с его принятием многие проблемные вопросы найдут свое разрешение.

Принудительное исполнение является частью государственной функции по охране прав и свобод граждан. Судебный исполнитель не в силах выполнять эту функцию в одиночку, особенно если это касается ареста и изъятия имущества, выселения, сноса строений, привода должника. В этих случаях по приглашению судебного исполнителя требуется обязательное участие сотрудников органов внутренних дел для обеспечения правопорядка и безопасности всех участников исполнительных действий. В виду их неявки судебный исполнитель зачастую вынужден идти один на исполнительные действия. Там, где не присутствуют правоохранительные органы, зачастую возникают конфликт­ные ситуации и самоуправство. Розыск должников, их автотранс­портных средств по поручению судебных исполнителей, как правило, сотрудниками полиции осуществляются пассивно.

Имеются у судебных исполнителей и проблемы во взаимодейст­вии с другими государственными органами. К примеру, суд, по инициативе судебного исполнителя привлекая должника к административной ответственности за неуплату алиментов, в основном налагает штраф, хотя санкция статьи предусматривает также арест до пяти суток. Должник, который не платит алименты, не будет платить штраф и подавно. В данном случае принцип неотвратимости наказания на практике работает не в полной мере.

Немало тех, кто постоянно говорит о минусах института частных судебных исполнителей. Мне бы хотелось рассказать о положительных сторонах этой системы.

Во-первых, институт ЧСИ, выполняя одну из функций государства, не содержится за бюджетные деньги. Более того, частные судебные исполнители ежегодно пополняют бюджет государства. К примеру, только за 2021 год ими в казну государства было взыскано 30 млрд тенге. Эта сумма равна трехлетнему бюджету таких крупных городов, как Темиртау, Рудный.

Во-вторых, частные судебные исполнители несут социальную ответственность. По данным 2021 года, в пользу граждан они взыскали с предприятий-долж­ников 3,6 млрд тенге в виде заработной платы.

На сегодняшний день у частных судебных исполнителей находится 282 тысячи алиментных дел на содержание порядка 500 тысяч детей. Львиная доля таких дел исполняется периодически благодаря принимаемым судебными исполнителями мерам . Если должник не платит алименты, судебный исполнитель, хоть это и не его обязанность, старается в первую очередь найти ему работу. Так, за 2021 год силами судебных исполнителей трудоустроено 2 224 алиментщика.

В настоящее время во многих регионах республики успешно функционируют специализированные конторы по взысканию алиментов из числа опытных судебных исполнителей. Немало примеров, когда частные судебные исполнители примиряют, воссоединяют бывших супругов. На регулярной основе ими оказываются благотворительная помощь детям, которые не получают алименты, имеют хронические заболевания.Такие благородные поступки судебные исполнители не афишируют, но я лично осведомлен о таких фактах.

В-третьих, частные судебные исполнители участвуют в развитии экономики страны: только за 2021 год ими взыскано в пользу бизнес-структур 176 млрд тенге. А еще частные судебные исполнители выступают в качест­ве работодателей. По стране в конторах ЧСИ работает около 6 000 работников.

Думаю, что вышеприведенных фактов достаточно, чтобы судить о пользе института частных судебных исполнителей нашему обществу.

Подготовила Елена Левкович