Не выдержал критики и... срока гарантии

Даже двухлетнего гарантийного срока не выдержал средний ремонт шестикилометровой автомобильной дороги районного значения KTKS-187 «Подъезд к селу Асаново».

Уже сейчас этот участок, на который в 2019–2020 годах было выделено более 800 млн тенге, требует дополнительных вложений в ремонт. И хотя срок гарантийного обслуживания исполнителем ТОО «Дорожник ашық аспан» заканчивается в октябре 2022-го, ни в августе, ни в сентябре каких-либо работ здесь не проводилось.

Эти и другие негативные фак­ты выявили в ходе акции «Әділ­дікті талап ет!» представители общественного объединения «Әділдік жолы» совместно с Агентством по противодействию коррупции. Акцентируя внимание на проблемах автодорожной отрасли, они определяли коррупционные риски при строительстве, ремонте и содержании автотрасс.

Выяснилось также, что организаторами и заказчиками госзакупок по ремонту автомобильных дорог, как правило, выступают государственные учреждения, в штате которых нет подготовленных специалистов в автодорожной области, что негативно сказывается на качестве выполненного дорожного ремонта.

Так, в селе Лебяжьем района имени Магжана Жумабаева в 2021 году был сделан текущий ремонт проезжей части улицы Революционной. Организатором и заказчиком госзакупок тогда выступило КГУ «Аппарат акима Лебяжинского сельского округа района им. М. Жумабаева Северо-Казахстанской области».

Закупки осуществлялись способом запроса ценовых предложений. Прикрепленная сметная документация к объявлению на портале государственных закупок была разработана ИП «Ревенко Е. Л.».

Изучение сметной документации, по утверждению участников акции, выявило формальный подход к ее составлению. Если название документа соответствовало месту планируемого ремонта, то в самом его тексте фигурировало уже «средний ремонт внутрипоселковых дорог села… Лузинка Волошинского сельского округа Есильского района СКО».

Выяснилось также, что на портале госзакупок отсутствует договор, заключенный между аппаратом акима Лебяжинского сельского округа и ИП «Ревенко Е. Л.» на услуги по разработке сметной документации на текущий ремонт дороги в селе Лебяжьем по улице Революционной.

Дальше – больше. Сметная документация должна была предусматривать наличие у подрядчика механизированной техники: катков дорожных самоходных гладких, распределителей щебня и гравия, тракторов и экскаваторов на гусеничном ходу, автогрейдеров и автопогрузчиков. Но победителем закупок был признан ИП «Табулдинов М. К.», основным видом деятельности которого является… розничная торговля в неспециализированных магазинах, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, организация питания, разведение молочных пород скота.

– Такая специализация, видимо, и сказалась на качестве выполненных работ, – сделала вывод руководитель Северо-Казахстанского филиала «Әділдік жолы» Айнагуль Нурахметова. – Не прошло и года, как на улице Революционной в селе Лебяжьем остались видны лишь остатки дорожного ремонта – фрагменты покрытия щебнем.

Отрицательно влияют на развитие автодорожной отрасли и частые корректировки сроков сдачи объектов, что влечет за собой удорожание проектов.

Так, например, четыре раза без указания причин продлевался договор, заключенный 29 мая 2020 года между КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйст­ва, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Мамлютского района СКО» и ТОО «Айя-Сервис» на средний ремонт 17 км автомобильной дороги районного значения ­КТММ-23 Кызыл­аскер – Раздольное стоимостью 519,68 млн тенге.

Окончательный срок сдачи объекта – октябрь 2022 года. На момент посещения участка работы здесь были выполнены на протяжении лишь 12,3 км, ­освоено немногим больше 365 млн тенге. Ремонт здесь приостановили в связи с корректировкой технической документации и составлением бюджетной заявки на выделение дополнительных средств в размере 363,8 млн тенге. Таким образом, на оставшийся участок протяженностью 4,7 км было запрошено примерно столько же средств, сколько потрачено на участок протяженностью 12,3 км...

Возникли претензии и к ремонту дороги Бостандык – Киевское в Акжарском районе Северо-Казахстанской области.

Здесь был начат средний ремонт дороги протяженностью 57 км. Договор был заключен 2 декабря 2021 года между КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс­порта и автомобильных дорог акимата Акжарского района СКО» и ТОО «Кокшетау жолдары» на сумму свыше 2 млрд тенге.

На сегодня из запланированных 57 км отремонтировано семь, срок договора продлевался четыре (!) раза. Окончательное время сдачи объекта – октябрь 2023 года, но работы в данный момент полностью приостановлены.

На итоговом совещании по результатам акции «Әділдікті талап ет» представители общественного объединения «Әділдік жолы», Агентства по противодействию коррупции, НПП «Атамекен», инспекции транспортного контро­ля и национальной компании «Каз­АвтоЖол» поставили задачу разработки законодательной и технологической основы новой системы развития автодорожной инфраструктуры, исключающей приведенные выше эксцессы.