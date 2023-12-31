Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета

В соцсетях распространяется некорректная информация о сборах и штрафах при возврате авиабилетов из-за отмены и задержек рейсов из Астаны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта РК

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"Вопрос сразу же и полностью решен в пользу клиентов авиакомпаний. Министерство транспорта Казахстана дало авиакомпаниям поручение вернуть пассажирам, которые по независящим от них причинам не смогли вылететь из Астаны, 100% стоимости билетов. Для возврата полной стоимости билета клиентам необходимо сделать прямое обращение к авиакомпаниям. Сделать это можно двумя способами: по телефону или при посещении офисов авиаперевозчиков, расположенных в здании аэропорта Астаны", - сообщил пресс-секретарь министерства транспорта РК Жанжигит Омархан на своей странице в фейсбуке.

Омархан подчеркнул, что возврат сейчас не следует оформлять через сайты и мобильные приложения авиакомпаний, так как они продолжают отображать штрафы и сборы.