Кроме того, поставщику направлено требование о приостановке дальнейших поставок до устранения нарушений

Фото: пресс-служба МТИ РК

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан сообщило, что магазин «Технодом» с прилавков по всей территории Казахстана изъял 81 единицу модели чайника "VITEK" VT-1122 TR, объемом 1,7 л, передает Kazpravda.kz

Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Восточно-Казахстанской области по обращению потребителя провели контрольный закуп указанного электрического чайника, реализуемого в одном из магазинов Усть-Каменогорска и проверили продукцию на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

По результатам лабораторных испытаний установлено, что мощность чайника значительно отклоняется от нормы. При напряжении 220 В фактическая мощность составила 1617 Вт (−12,6 %), а при 240 В — 1824 Вт (−17,1 %). Такие отклонения могут представлять потенциальную угрозу для здоровья и безопасности потребителей.

В связи с выявленными нарушениями, продавцу магазину «Технодом» было направлено уведомление об изъятии продукции из реализации.

За реализацию товаров несоответствующих требованиям технических регламентов предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 415 Кодекса РК об административных правонарушениях. Санкции включают штраф на физических лиц в размере 90, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 195, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 310, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 600 МРП.