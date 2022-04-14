В Мангистау ищут причину превышения сероводорода в воздухе.

В ночь с 12 на 13 апреля жители Актау почувствовали едкий запах, который просачивался в помещения даже через закрытые окна. Горожане отметили, что столь сильная концентрация предположительно продуктов неполного сгорания сложных органических веществ в регионе почувствовалась впервые за последние годы.

Специалисты департамента экологии по Мангистауской области сообщили, что 13 апреля около 02.00 часов в городе действительно стал ощущаться едкий запах гари, который потянулся в Актау предположительно со стороны Каспийского моря.

– По сведению РГП «Казгидро­мет», на двух станциях зафиксировано превышение по сероводороду. В частности, на пункте наблюдения за состоя­нием загрязнения атмосферы № 5, расположенном в 12-м микрорайоне, – с 03.00 по 04.40 часов. Учитывая предельно допустимую концентрацию сероводорода 0.008, показания в среднем составили 0.0111. На пункте наблюдения № 6, базирующемся в 33-м микрорайоне, аналогичные данные фиксировались с 04.20 по 06.00 часов. Там показания в среднем составили 0.0101, – сообщили экологи.

Специалисты лаборатории департамента экологии выехали на забор проб атмосферного воздуха, сотрудники департамента по ЧС Мангистауской области проводят работу по определению источника запаха гари.

– Вместе с тем, по данным оперативного космического мониторинга, выполняемого НИИ «Аэрокосмос», установлено, что в эти дни фиксировались пожары в России и близлежащих странах. В частности, на юге РФ очаги пожаров зарегистрированы в Ростовской, Астраханской и Волгоградской областях, в Красно­дарском и Ставропольском краях, а также в Республике Дагестан и Карачаево-Черкессии. В соседних странах возгорания выявлены, в частности, на территории Китая, Грузии и Украины, – сообщили в департаменте экологии.