Неделя «Закон и порядок»: Антикор провел день открытых дверей

Закон и Порядок
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В Агентстве по противодействию коррупции и его территориальных департаментах прошел день открытых дверей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Антикор

В рамках продвижения идеологий «Закон и порядок» были организованы юридические консультации, прием граждан, презентации о деятельности Антикоррупционной службы и принятых мерах по противодействию коррупции.

Сотрудники Антикоррупционной службы провели прием граждан по различным обращениям, в ходе которого посетителям была предоставлена квалифицированная правовая помощь и даны разъяснения по интересующим вопросам.

Агентство также посетили школьники, проявившие интерес к деятельности органа. Многие из них выразили желание в будущем связать свою профессиональную деятельность с правоохранительным органом и делом по искоренению коррупции в стране.

Участники активно делились своими предложениями и пожеланиями, затрагивая темы справедливости, честности и неподкупности, а также предлагали идеи по совершенствованию антикоррупционных мер.

Проведения таких мероприятий позволяют более тесно взаимодействовать с гражданами, повышать их правовую грамотность, а также формировать культуру неприятия коррупции.

#Антикор #день открытых дверей

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