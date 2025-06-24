В Агентстве по противодействию коррупции и его территориальных департаментах прошел день открытых дверей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство
В рамках продвижения идеологий «Закон и порядок» были организованы юридические консультации, прием граждан, презентации о деятельности Антикоррупционной службы и принятых мерах по противодействию коррупции.
Сотрудники Антикоррупционной службы провели прием граждан по различным обращениям, в ходе которого посетителям была предоставлена квалифицированная правовая помощь и даны разъяснения по интересующим вопросам.
Агентство также посетили школьники, проявившие интерес к деятельности органа. Многие из них выразили желание в будущем связать свою профессиональную деятельность с правоохранительным органом и делом по искоренению коррупции в стране.
Участники активно делились своими предложениями и пожеланиями, затрагивая темы справедливости, честности и неподкупности, а также предлагали идеи по совершенствованию антикоррупционных мер.
Проведения таких мероприятий позволяют более тесно взаимодействовать с гражданами, повышать их правовую грамотность, а также формировать культуру неприятия коррупции.