Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Аксу сотрудники городского надзорного органа установили факт приобретения непригодных к проживанию 24 квартир, предназначенных для нуждающихся граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру региона

Как выяснилось, квартиры на момент приобретения отделом строительства, находились в недостроенном виде и были неготовы для проживания граждан. В результате преступных деяний экс-руководителя отдела строительства государству причинен ущерб свыше 50 млн тенге.

В межрайонном суде Аксу чиновника приговорили к двум годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия. Судебный акт в законную силу не вступил.

По акту надзора выявленные нарушения устранены, очередники обеспечены долгожданным жильем.