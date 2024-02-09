Недовольный Интернетом алматинец грозился взорвать контакт-центр

8 февраля на канал 102 департамента города Алматы поступил вызов от сотрудницы call-центра «Теле2», сообщившей о звонке от неизвестного, угрожающего взрывом и расправой над сотрудниками, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антитеррористический центр

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан уроженец Туркестанской области 1988 года рождения, работающий грузчиком на алматинском рынке «Строй Сити».

Придя на работу, мужчина обнаружил, что у него отсутствует подключение к Интернету. Он позвонил со своего сотового телефона в контакт-центр «Теле 2» и пожаловался на плохое качество связи. Девушка-оператор ответила, что абоненту необходимо переподключить тариф и произвести оплату в размере 4 000 тенге.

Абонент поддался эмоциям, стал выражаться нецензурной бранью и пригрозил необратимыми последствиями. Позже он признался, что даже не помнит, о чем говорил на тот момент.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.