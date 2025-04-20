Неформальная встреча Токаева и Бердымухамедова состоится в Туркестане
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Стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, передает Kazpravda.kz
21-22 апреля в Туркестане состоится неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает Акорда.
«В ходе переговоров будут обсуждены перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня».