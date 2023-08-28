Нефть разлилась в иранской акватории Персидского залива

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Разлив нефти произошел в иранской акватории Персидского залива, в районе нефтепровода, проходящего от порта Генаве на юге Ирана до иранского острова Харк, заявил гендиректор Организации охраны окружающей среды по иранской провинции Бушер Абд ар-Рахман Морадзаде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: kazpravda.kz

"После обнаружения нефтяных пятен в Персидском заливе на морском пути из Генаве в Харг о разливе было сообщено в Главное управление портов и морского судоходства Ирана, а также на нефтяной терминал на острове Харг для локализации разлива", - приводит агентство Tasnim слова Морадзаде.

Он отметил, что утечка нефти произошла на нефтепроводе, проходящем от иранского порта Генаве до нефтяного терминала, расположенного на острове Харк. В район утечки, добавил иранский чиновник, были направлены нефтемусоросборщики для локализации разлива.

#Иран #нефть #Персидскийзалив

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