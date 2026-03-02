Нефть резко подорожала из-за эскалации на Ближнем Востоке

Ситуация остается напряженной в Ормузском проливе

Нефть марки Brent выросла в цене на 6,4% до $77,57 за баррель, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Стоимость нефти резко поднялась на шесть процентов из-за проблем с движением на Ормузский пролив. Об этом пишет агентство Reuters.

«Наиболее непосредственным и ощутимым фактором, влияющим на нефтяные рынки, является фактическая остановка движения судов через Ормузский пролив, что препятствует поступлению на рынки 15 млн баррелей сырой нефти в сутки», - заявил агентству руководитель отдела геополитического анализа в Rystad Energy Хорхе Леон.

Издание уточняет, что нефть марки Brent выросла в цене на 6,4% до $77,57 за баррель, в то время как американская нефть подорожала на 6,2% до $71,17 за баррель. Кроме того, издание уточняет, что цены на золото выросли на 1,6% до $ 5360 за унцию.

Отмечается, что если в ближайшее время не будет деэскалации, то цены на нефть значительно вырастут.

По данным лондонской биржи ICE, цены на нефть Brent после начала торгов возросли на 13,04%, достигнув отметки $82,37 за баррель, на фоне атак Соединенных Штатов и Израиля на Иран.

Ранее в этот день данные финансовой платформы Investing.com. показали, что биржевая цена золота выросла до $5,397.85 за тройскую унцию — повышение составило почти 3% на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию в Иране. Американский лидер Дональд Трамп назвал ее целью «защиту американского народа». В рамках израильско-американской операции «Рык льва», были поражены военные объекты на западе Ирана, резиденция верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, а также начальная школа в городе Минабе.

 

