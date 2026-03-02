Цена на золото растет на фоне обострения на Ближнем Востоке

Экономика,В мире
169
Айман Аманжолова
корреспондент

Биржевая стоимость золота поднимается на 2% после ударов США и Израиля по Ирану, следует из данных торгов

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,8%, до 5 334 долларов за тройскую унцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.

Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана. 

 

#золото #цена #биржа

