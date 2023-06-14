Руководство компании подозревают в незаконной добыче нефти в Актюбинской области

Незаконную добычу, переработку и хранение сырой нефти без документов на нефтяном месторождении пресекли сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
Как установлено, незаконная добыча нефти продолжалась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года (консервация скважин - это герметизация устья скважины на определенный период времени для сохранения ее ствола в процессе бурения либо после окончания бурения – прим. авт.).
"Заместитель генерального директора компании задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей до двух месяцев", – рассказали в АФМ.
Ранее сообщалось, что трое сельчан незаконно добывали и продавали песчано-гравийную смесь на территории предприятия, с которым вступили в сговор.