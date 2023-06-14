Руководство компании подозревают в незаконной добыче нефти в Актюбинской области

Незаконную добычу, переработку и хранение сырой нефти без документов на нефтяном месторождении пресекли сотрудники Департамента АФМ по Актюбинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

Фото пресс-службы АФМ

Как установлено, незаконная добыча нефти продолжалась на нефтяном месторождении, подлежащем консервации с марта 2022 года (консервация скважин - это герметизация устья скважины на определенный период времени для сохранения ее ствола в процессе бурения либо после окончания бурения – прим. авт.).

"Заместитель генерального директора компании задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей до двух месяцев", – рассказали в АФМ.

Ранее сообщалось, что трое сельчан незаконно добывали и продавали песчано-гравийную смесь на территории предприятия, с которым вступили в сговор.