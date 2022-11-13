Нефтяники Мангистау спасли лебедя застрявшего в солончаке. Видео

Лебедя, увязшего в солончаке заметили работники одного из предприятий вблизи месторождения Каражанбас, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лада.кз.

Работники ТОО «Жалгизтобемунай» вызволили из солончака лебедя. Для этого мужчины по колено вошли в сор.

К счастью птица не пострадала. Ее осмотрел ветеринар.

Руководство инспекции лесного хозяйства и животного мира переговорило со специалистами института зоологии, которые посоветовали отпустить лебедя в естественную среду обитания на озеро Караколь, где он сможет достать корм.

Сегодня птицу доставили на озеро. Лебедь пока плавает близ берега, и сотрудники инспекции лесного хозяйства будут посменно дежурить и наблюдать за его состоянием.