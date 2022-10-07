Неисправность подвела

Технические неисправности автомобилей все чаще становятся причиной аварии и гибели людей в Костанайской области. Сразу два подобных случая произошли в один день. Около 15.00 3 октября в результате столкновения автомобилей «Ауди» и «Тойота» пострадали три человека. ДТП произошло на трассе Костанай – Аулиеколь – Сурган. Виновный – 37-летний водитель «Ауди», выехавший на полосу встречного движения. Предварительная причина аварии – техническая неисправность этого автомобиля.

Через несколько часов в этот же день случилась еще одна авария, причем по той же причине, но уже в областном центре – Костанае на пересечении улиц Абая – Арыстанбекова. В результате этого ДТП погиб 23-летний водитель автомашины Kia Cerato. «По предварительной версии, причиной ДТП стала неис­правность переднего правового колеса. В результате технической неисправности водитель не справился с управлением и совершил столкновение с ограждением», – прокомментировали в полиции. По обоим случаям начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия.