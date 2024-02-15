Нелегального таксиста-иностранца выявили в Астане

Патрульные полицейские установили 35-летнего гражданина Узбекистана, управляющего автомашиной «Хюндай», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

— Иностранец перевозил пассажиров без соответствующих регистрационных документов, посредством мобильного приложения «Яндекс». В отношении гражданина Узбекистана, за нарушение миграционного законодательства составлен административный протокол, — отметили в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что автомашина водворена на коммунальную стоянку.