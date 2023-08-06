Нелегальные такси будут выявлять через «Автоураган» в Акмолинской области

Общество
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Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В Акмолинской области решили ударить по серому рынку такси. Выявлять их будут с помощью системы «Автоураган», передает Кazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ»

Фото: Kazpravda.kz

Несмотря на рейды по выявлению нелегальных перевозчиков, меньше их не становится. В результате растет число ДТП на дорогах.  

«На трассах междугороднего значения совершено 14 ДТП с участием водителей, осуществляющих нелегальные перевозки пассажиров междугороднего значения. В них погибли более 10 человек. Все водители относятся к нелегальным таксистам. Всем известно, что общественный транспорт, в том числе микроавтобусы на автовокзалах, проходят техническую диагностику, имеют страховку, а сами водители проходят медицинское обследование. В свою очередь, частные извозчики, напротив, пренебрегают этими требованиями», - поделились в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области. 

Всего в Акмолинской области работают 35 комплексов «Автоураган». Среди них девять установлены на трассах междугороднего значения (Астана-Кокшетау, Астана-Атбасар, Кокшетау-Атбасар). Акмолинские полицейские планируют до начала следующего года усовершенствовать данный комплекс так, чтобы иметь возможность выявлять потенциальных таксистов-нарушителей – то есть водителей, занимающихся незаконным междугородним частным пассажирским извозом.

«Приложение «Қорғау» будет анализировать информацию, поступающую из системы «Автоураган», на предмет выезда автомобиля на трассу дважды или более раз в течение суток и направлять уведомление на планшет находящегося вблизи автопатруля. Также приложение будет анализировать и искать автотранспорт, который ежедневно выезжает на трассу», - добавили в ведомстве.

#полиция #такси

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