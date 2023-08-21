Нелегальный бизнес на спирте накрыли в ВКО – изъято 11 тысяч литров опасной жидкости

Группу, занимавшуюся незаконной поставкой спирта, задержали в городе Усть-Каменогорске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Скриншот с видео ДП ВКО

Управление по борьбе с организованной преступностью получило информацию о группе, которая занималась незаконной поставкой крупных партий спирта и его реализацией в ВКО и за пределами области.

При проверке в производственном помещении на одной из улиц города оперативники УБОП совместно со спецподразделением УТВ ДП региона задержали троих мужчин 1994, 1999 и 1994 годов рождения.

В складах изъято около 4 тысяч литров спирта.

Дальнейшие оперативные мероприятия привели на стоянку одной из АЗС Усть-Каменогорска. Здесь в грузовой автомашине Volvo, на которой доставляли спирт в склады, обнаружено еще 7 пластиковых тар со спиртом по тысяче литров каждая.

Всего изъято 11 тысяч литров спирта.

По факту назначена экспертиза, проводится досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Незаконное предпринимательство».