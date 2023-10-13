Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Совета глав государств – участников СНГ, высказался о нынешней ситуации на Ближнем Востоке, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

"Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак нельзя оправдать", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что Казахстан выступает за установление принципа справедливости в международных отношениях, за их демократизацию с учетом законных и суверенных прав всех членов международного сообщества.

На фоне нынешнего застоя в Совете Безопасности ООН лидер Казахстана считает возможным и даже необходимым усилить роль Генеральной Ассамблеи ООН как наиболее представительного органа этой универсальной организации.

"В то же время нам нельзя забегать вперед в деле реформирования Совета Безопасности ООН. На наш взгляд, этот важнейший орган должен пополниться государствами, представляющими все регионы мира, в том числе за счет глобального Юга. Отрадно, что эта позиция, по сути, является общей для присутствующих здесь глав государств", – добавил президент Казахстана.