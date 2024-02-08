Нельзя снижать темпы

Общество
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Елена Иванова

Выступление Президента на расширенном заседании Правительства вызвало широкий резонанс в экспертном сообществе.

фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Задачи, поставленные Главой государства, обозначают контуры новой экономической модели страны. Касым-Жомарт Токаев призвал новый Кабмин обеспечить рост ВВП на уровне 6% в год минимум на ближайшие несколько лет.

Задача непростая и ответственная. Как отметил в публикации на своей странице в Facebook политолог Эдуард Полетаев, сложившиеся экономические факторы обус­ловили необходимость перехода к новому курсу на последовательную и динамичную либерализацию.

«Президентом были предложены десять актуальных задач текущей экономической повестки. Их также можно назвать десяткой ключевых направлений деятельности исполнительной власти, – отметил эксперт. – По сути дела, если использовать советскую терминологию, это задачи ближайшей пятилетки развития. Уже разработан проект Национального плана развития Казахстана до 2029 года, включающий ряд социально-экономических целевых показателей».

По его словам, этот план определяет прио­ритеты развития государства в среднесрочной перспективе по 17 направлениям, отражающим контуры новой модели экономики на основе роста ее конкурентоспособности, диверсификации, привлечения иностранных инвестиций и социального прогресса.

«Модернизировать страну в условиях гео­политической турбулентности быстро и решительно можно лишь на основе высоких темпов роста экономики, в обеспечении которых и заключается задача Правительства, – считает Эдуард Полетаев. – Усиление глобальной конкуренции, охватывающей рынки не только товаров, но и капитала, технологий, рабочей силы, возрастание роли правильного администрирования, цифровизации, искусственного интеллекта, проблемы экспортно-сырьевого типа развития требуют быстрейшей индустриализации страны. Основой решения этой задачи является инновационность в промышленности. Поэтому, по словам Президента, приоритетную поддержку государства должны получать масштабные и инновационные проекты, закладывающие основу экономического роста на многие годы вперед».

Между тем эксперт отмечает, что, несмотря на кризисные явления в мировой и отечественной экономиках, Казахстан продолжает развитие. В 2023 году рост ВВП составил 5,1% (даже выше ожидае­мых 4,9%). То есть, как и отметил Президент, удалось сохранить позитивную динамику развития страны. Проблемы, конечно, еще остаются, но есть понимание, что необходимо для создания основы для устойчивого экономического роста – повышение производительности труда во всех отраслях.

«Именно устойчивый экономический рост является основой увеличения благосостояния нации, следствием развития промышленного потенциала и эффективного использования ресурсов, источником решения социальных задач государства», – пишет эксперт, утверждая, что целевые установки президентских инициатив в области экономического роста могут быть успешно решены в результате планомерного и согласованного взаимодействия бизнеса и государства в условиях бескомпромисс­ной борьбы с коррупцией, стимулирования конкуренции и упрощения некоторых регуляторных решений.

По мнению политолога Газиза Абишева, одной из главных в выступлении Президента на расширенном заседании Правительства стала идея о новом инвестиционном импульсе, который должен вывести экономику на новый этап развития.

«Практически все пункты его выступления сводятся к этой идее, – отмечает он в своем Telegram-канале. – Еще в сентябре Правительство получило необходимый объем автономных полномочий. Создан Инвестиционный штаб, обладающий широким инструментарием для воплощения в жизнь инвестиционных политик и программ как в отношении отдельных ведомств, так и в отношении акиматов всех уровней. Президент требует точечного сопровождения крупных инвесторов. При этом государство должно не возводить на их пути бюрократические барьеры, позволяя чиновникам добиваться коррупционных выплат, а брать инвесторов под прозрачный зонтик, охраняя от «коррупционных акул», давая возможность реа­лизовать задуманное».

Кроме того, по мнению Газиза Абишева, речь идет о либерализации экономики сразу по нескольким направлениям: в части упрощения Налогового кодекса и правоприменительных налоговых практик, демонополизации и приватизации государственных активов. И в части более реалистичного подхода к формированию цен на рынке.

«Либеральная экономика, если она желает быть эффективной, должна по максимуму сокращать социалистическое мышление и отказываться от чрезмерного государственного регулирования», – указывает эксперт.

Основные акценты, на которых будет сосредоточена работа нового Кабмина, выделил и эксперт Института анализа социально-политических процессов Женис Каукенов. По его мнению, ситуация требует быстрых, инициативных и решительных действий по реализации программы экономических реформ.

«Это может потребовать не только каких-то кадровых перестановок и расширения базы, заложенной предыдущим составом Правительства, но и в целом перестройки системы госуправления, пересмотра числа и ответственности министерств, реорганизации госаппарата и его возможное сокращение. И новый Премьер, как представляется, может успешно справиться с этой задачей, имея опыт повышения эффективности работы Антикора, – считает эксперт. – Вторая стратегическая составляющая – усиление противодействия коррупции, причем не на стадиях преследования и наказания, а еще на этапах профилактики и предупреждения. Во взаимодействии с финансово-экономическим и силовым блоками Правительства это тоже посильная задача, складывающаяся из четкого контроля финансовых потоков, понимания и знания каналов их движения, владения до деталей реалиями и особенностями «белой», «серой» и «неформальной» экономики страны».

Кроме того, работа с профилактикой и предупреждением проблем, как отмечает Женис Каукенов, касается также и сфер, призванных обеспечивать безопасную и комфортную жизнь граждан.

«Произошедшие за последние два года чрезвычайные ситуации (коммунальные аварии, пожары, взрывы и так далее) показали, что Правительство продолжало бороться с последствиями проблем, а не с их предпосылками. Будем надеяться, что новый Кабинет министров окажется мудрее,­ а население станет жить спокойнее», – выразил надежду эксперт.

#президент #Правительство #отклик #расширенное заседание

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