Так, депутаты Сената Бекболат Орынбеков и Сакен Арубаев ознакомились с состоянием социальных и инфраструктурных объектов Байзакского района и города Тараза. В ходе визита парламентарии проверили готовность к отопительному сезону котельной средней школы села Үлгілі, осмотрели завершенное строительство 40-квартирного жилого дома и ветеринарного пункта в селе Сарыкемер. Кроме того, сенаторы ознакомились с ходом капитального ремонта опорной школы «Дихан», работой нового Дома культуры в селе Мырзатай, а также строительством водопроводных сетей и водозаборного сооружения в населенном пункте Торткул.

Рабочая поездка сенаторов продолжилась в Жамбылском и Таласском районах. Здесь их ознакомили с новыми социальными объектами, в том числе со школой в селе Шайдана Жамбылского района, строительство которой недавно завершилось. В селе Аса гости осмотрели 120-квартирный жилой дом и котельные многоэтажных домов по улице Абая, обратив внимание на необходимость постоянного контроля за подготовкой к зиме.

В рамках визита парламентарии также посетили село Өрнек, где осмотрели состояние канала «Айтақ», сис­тему обеспечения населения качественной питьевой водой, а также объекты газификации в селе Тогызтарау и котельные школы им. Т. Тоқтарова. Завершилась поездка в Таласском районе, где сенаторы осмотрели модернизированные многоквартирные дома г. Каратау и ознакомились с работой котельной «Ігілік».

Также депутаты проверили ход строительства и сос­тояние ряда важных объектов социальной и производственной инфраструктуры в Шуском районе. Они побывали на строящемся заводе по переработке кукурузы компании Fufeng, железнодорожном вокзале г. Шу, ознакомились с состоянием системы водоснабжения в микрорайоне Горгаз и строительством новой школы на 100 мест в селе Жиенбет.

По итогам поездки депутаты отметили, что все поднятые вопросы и предложения будут рассмотрены, а необходимые решения приняты на соответствующем уровне.

В рамках рабочей поездки в Мендыкаринском и Узункольском районах Костанайской области сенаторы Сергей Карплюк и Бибигуль Аккужина ознакомились с реализацией значимых проектов. В селе Боровское парламентарии посетили молочно-товарную ферму ТОО «Восток-1», где обсудили вопросы развития животноводства и меры государственной поддержки аграрного сектора. В микрорайоне Отан депутаты осмотрели ход строительства жилья для семей, стоящих в очереди на получение квартир из коммунального жилищного фонда. Кроме того, сенаторы ознакомились с работой цеха по производству растительного масла и деятельностью КГП «Костанайский областной центр реабилитации им. М. Карабаева», где обсуждались вопросы медицинской помощи и социальной адаптации пациентов.

В Узункольском районе сенаторы провели встречу с депутатами маслихатов и активом, посетили строя­щийся 18-квартирный жилой дом, ознакомились с ходом возведения крытого хоккейного корта с переходом в физкультурно-оздоровительный комплекс.

Завершилась поездка посещением Узункольской районной больницы, где обсуждались меры по повышению качества медицинских услуг. По итогам встреч сенаторы отметили, что реализуемые проекты в сфере жилищного строительства, социальной и спортивной инфраструктуры, а также здравоохранения играют важную роль в повышении качества жизни сельских жителей.