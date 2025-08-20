Работать по понятным и справедливым правилам

Депутаты в регионах
1
Ольга Орлова

Мажилисмены в рамках рабочих поездок провели встречи с избирателями

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Так, депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Болат Керимбек в рамках рабочей поездки в область Жетысу ознакомился с состоянием туристических объектов на побережье озера Алаколь. Парламентарий осмотрел коммунальный пляж и ряд туристических объектов, особое внимание уделив вопросам инфраструктуры. Он также побеседовал с предпринимателями, отдыхающими и местными жителями, выслушав их предложения и замечания по дальнейшему развитию туристической зоны. В ходе встречи обсуждались проблемы санитарии, канализационной системы, транспортного контроля и инженерных коммуникаций.

– За последние годы на Алаколе проведена большая работа: решены вопросы электроснабжения и Интернета, строится система канализации. Однако остаются и проблемы, требующие комплексного решения. Наша главная цель – создать комфортные условия для людей, сохраняя природное богатство. Для этого крайне важно объединение усилий государства и бизнеса, – отметил мажилисмен.

С жителями села Белоусовка в Восточно-Казахстанской области встретился руководитель фракции ОСДП Асхат Рахимжанов. Мажилисмен выслушал их нарекания по вопросам развития инфраструктуры. В селе остро стоят проблемы дефицита воды, недоступности медицинских услуг и лекарственных средств. В частности, в зимний период жители вынуждены топить снег для бытовых нужд. В связи с этим аким села Анатолий Ташниченко пообещал до 1 ноября восстановить давление воды. Обеспокоенность сельчан вызывают отсутствие дневного стационара для пожилых людей, нехватка коек в больнице. Строительство нового медицинского корпуса начнется только в 2027 году. Кроме того, на встрече подробно обсудили вопрос дефицита лекарств.

Для решения поднятых вопросов Асхат Рахимжанов предложил организовать временный стационар, повысить доступность медицинских услуг в действующей больнице и пересмотреть порядок закупа лекарств.

– Население нуждается в обеспечении питьевой водой, лекарствами и необходимой инфраструктурой. Акимат должен отвечать реальным потребностям населения, – заявил Асхат Рахимжанов.

В ходе рабочей поездки в Алматы депутат Мажилиса от партии «Respublica» Айтуар Кошмамбетов встретился с владельцами магазинов шаговой доступности для обсуж­дения актуальных проблем малых предпринимателей, которых беспокоят вопросы оцифровки и мобильных переводов. Введение новых правил по контролю переводов вызывает серьезные опасения. Банковские комиссии достигают 5% и «съедают» прибыль. Повышение налоговой нагрузки и новые требования неизбежно повлекут повышение цен, а цены в таких торговых точках напрямую влияют на покупательную способность горожан.

Айтуар Кошмамбетов отметил, что малый бизнес должен работать по понятным и справедливым правилам, а не выживать в условиях постоянного давления.

– Если не решить проблему розничного налога и цифровизации в диалоге с предпринимателями, мы рискуем потерять целый сегмент рынка. А ведь это рабочие места, налоги, доступность товаров для людей. «Магазины у дома» должны иметь будущее, – заявил мажилисмен.

#мажилис #депутаты #регионы

