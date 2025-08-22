Также парламентарии посетили село Тагильское, где ознакомились с деятельностью семеноводческого КХ «Сатаев Б. Х.», специализирующегося на произ­водстве семян первой репродукции.

Особое внимание во время поездки было уделено вопросам здравоохранения. Сенаторы посетили Сарыкольскую районную больницу и обсудили с медицинскими работниками вопросы, касающиеся их профессиональной деятельности.

– Актуальной задачей является завершение проекта по устройству системы водоотведения районной больницы. Вопрос требует комплексного решения и выделения необходимого финансирования. Мы будем поднимать его на республиканском уровне, – отметил Сергей Карплюк.

Бибигуль Аккужина подчеркнула важность государственной поддержки социальных проектов.

– Каждый медицинский объект в селе – это жизненно важный ресурс для населения. Подобные инфраструктурные проекты нельзя откладывать, ведь от них напрямую зависит качество жизни людей, – сказала сенатор.

Парламентарии также встретились с депутатами районного маслихата и представителями общественности. Сенаторы отметили, что все предложения и проблемные вопросы, поднятые в ходе поездки, будут учтены при формировании бюджетов и в дальнейшей законотворческой деятельности.

Депутат Мажилиса от партии «Ак жол» Ержан Бейсенбаев посетил завод «Авангард» по производству стекла в городе Шымкенте.

Это одно из ведущих предприятий страны в области обработки листового стекла и производства стеклопакетов. Завод оснащен современным европейским оборудованием и выпускает высококачественную продукцию для строительства и промышленности, соответствующую международным стандартам.

Ержан Бейсенбаев, ознакомившись с работой завода, побеседовал с коллективом. В числе обсуждавшихся проб­лем – рост тарифа на электроэнергию, задержка продукции на пограничных пунктах при экспорте и другие.

Депутат Мажилиса внимательно выслушал поднятые руководством завода вопросы и отметил, что они будут рассмотрены совместно с компетентными госорганами.

– Рост тарифа на электроэнергию, невозможность отнести покупку станков к расходам и необходимость уплаты НДС, а также задержка продукции на границе при экспорте – это серьезные трудности для предприятия. Постараемся вместе с компетентными органами помочь вам в их решении. Кроме того, важно привлекать на завод больше молодых кадров. Моя основная цель – выявить наиболее острые проблемы предпринимателей региона, выслушивать их предложения и потом рабо­тать над этими вопросами на уровне Ма­­жилиса, – подчеркнул Ержан Бейсенбаев.

Со строительством современного полигона твердых бытовых отходов в городе Абае Карагандинской области ознакомился член фракции партии «Amanat» Никита Шаталов. Готовность объекта на сегодня составляет 90%, а ввод в эксплуатацию планируется уже в сентябре этого года. Объект возводится в рамках предвыборной программы партии и решает одну из наиболее острых экологических проблем Карагандинской области.

Это полноценный комплекс с административным зданием, медицинским пунктом и всей необходимой инфраструктурой для персонала. Здесь будет работать линия сортировки отходов мощностью до 15 тыс. тонн в год. Предус­мотрены пресс-станки и оборудование для переработки пластика. Отдельно обустроены площадки для временного хранения сырья и траншеи для захоронения отходов, а также смонтированы электронные автомобильные весы с сис­темой фиксации номеров.

Эксплуатировать объект будет специа­лизированное предприятие, которое займется сбором, сортировкой и переработкой отходов. В Абайском районе появятся новые рабочие места, а жители получат гарантии экологической безо­пасности и современный контроль за состоянием окружающей среды.

Никита Шаталов отметил, что строи­тельство полигона – это практическое воп­лощение поручений Главы государства по формированию новой экологичес­кой культуры и внедрению современных технологий переработки.

– Строительство современного полигона ТБО позволит существенно улучшить экологическую ситуацию, внедрить передовые технологии переработки и соз­дать дополнительные рабочие места. Это важный вклад в развитие региона и в повышение качества жизни населения. Для нас принципиально важно, чтобы каждый такой проект становился подтверждением слов, которые мы даем избирателям, – подчеркнул мажилисмен.

Кроме того, в рамках реализации предвыборной программы партии «Amanat» в Караганде предусмотрено строительство завода по энергетической утилизации твердых бытовых отходов, а дополнительно по области до 2027 года планируется возвести еще шесть полигонов ТБО с сортировочной линией.