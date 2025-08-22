Парламентарии ознакомились с развитием индустриальной сферы и деятельностью аграрных предприятий
Ербол Тишкамбаев
Сенаторы Сергей Карплюк и Бибигуль Аккужина посетили Сарыкольский район Костанайской области. В Сарыколе сенаторы побывали на предприятии ТОО «Агро Парасат», которое активно участвует в развитии села. За последние два года компания построила спортивные площадки и хоккейный корт, а также за счет собственных средств отремонтировала улицы в рамках республиканской программы «Таза Казахстан».