Сенаторы Серик Шайдаров и Советбек Медебаев посетили область Улытау. В Жезказгане они ознакомились с проектом реконструкции железнодорожного вокзала, обратив внимание на необходимость внесения изменений для обеспечения безопасного пешеходного перехода. Также сенаторы осмотрели участки автомобильной дороги Жезказган – Кызылорда, подчеркнув важность усиления контроля качества и соблюдения сроков. В селе Мыйбулак парламентарии встретились с жителями, которые подняли вопросы состояния дорог, водоснабжения, медицинского обслуживания и занятости.

С работой Республиканского протезно-ортопедического центра в Алматы ознакомился Султанбек Макежанов. Здесь созданы условия для комфортного обслуживания людей с инвалидностью. Центр оказывает широкий спектр услуг, позволяя пациентам вести полноценную и активную жизнь. Основные направления работы включают изготовление протезов верхних и нижних конечнос­тей, ортопедических изделий, а также проведение реабилитационных упражнений. Особое внимание уделяется внедрению новых методов и технологий, направленных на улучшение качества жизни пациентов.

В селе Николаевка в Костанайской области на протяжении многих лет существовала проблема с питьевой водой. Теперь благодаря инициативе партии «Amanat» в населенном пункте будет запущена централизованная система водоснабжения. Ее строительство планируется завершить в ноябре этого года. С ходом работ ознакомились заместитель председателя Мажилиса Альберт Рау и депутат Еркин Абил (на снимке). Как отметил вице-спикер Мажилиса Альберт Рау, обеспечение чистой питье­вой водой всех населенных пунктов страны на 100% – один из ключевых пунктов предвыборной программы партии «Amanat».

На перебои с водой, плохие дороги и затопление сельских трасс пожаловались и жители Егиндыкольского района Акмолинской области депутату Мажилиса, члену фракции партии «Amanat» Юлии Кучинской. В ответ мажилисвумен пообещала усилить контроль за реализацией проектов по водоснабжению и провела совещание, посвященное модернизации Нуринского группового водопровода. По итогам встреч с местными жителями Юлия Кучинская провела совещание с участием представителей центральных и местных исполнительных органов, посвященное актуальным вопросам водоснабжения Акмолинской области. Обеспечение населения качественной питьевой водой до конца 2025 года является одной из ключевых задач предвыборных программ Президента страны и партии «Amanat».

В селе Орангай Сауранского района Туркестанской области завершается строительство реабилитационного центра на 50 мест для детей с психоневрологическими нарушениями. Депутат Мажилиса, член фракции партии «Amanat» Ерлан Абдиев ознакомился с ходом работ. Объект возводится в рамках предвыборной программы партии, сдать его в эксплуатацию планируют в преддверии 30-летия Конституции РК. Депутат осмотрел помещения здания, ознакомился с условиями социальной и бытовой адаптации и оборудованием.