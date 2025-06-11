Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Городская прокуратура выявила нарушения на 2,8 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

В частности, акимат города к объявленному конкурсу по ремонту городских улиц на сумму 1,4 млрд тенге включил отремонтированную ранее улицу.

Аналогично, на основании проектно-сметной документации без указания места и объема работ объявлен конкурс на капитальный ремонт улиц на 1,2 млрд тенге. Также несмотря на то, что санитарная очистка городских улиц проходит ежегодно, объявлен конкурс на дополнительные работы на 223,2 млн тенге.

По итогам внесенного акта надзора отменены 3 конкурса на сумму 2,8 млрд тенге. Таким образом предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств.

Работа в этом направлении продолжается, добавили в прокуратуре Кызылорды.