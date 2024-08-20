Необычные тренировки американского кокпариста удивили казахстанцев

Популярность в социальных сетях получило видео с подготовкой к соревнованиям американского спортсмена-кокпариста Ника Уиллерта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ассоциацию национальных видов спорта

Фото: Ассоциация национальных видов спорта

Спортсмен на видео во время тренировки использует гирю, а самодельная деревянная установка заменяет ему коня.

Ролик был опубликован в официальных аккаунтах Ассоциации национальных видов спорта в соцсетях, где уже набрал порядка 150 тысяч просмотров. В комментариях выражают поддержку американскому кокпаристу.

Стоит отметить, что Ник Уиллерт – член национальной сборной США, примет участие в соревнованиях по кокпар и аударыспак на 5-х Всемирных играх кочевников в Астане. Помимо кокпара Уиллерт профессионально занимается лыжным спортом, ММА и серфингом.

«В 2018 году я принимал участие в качестве члена американской сборной по кок бору и был первым американцем, кто участвовал в борьбе на конях (аударыспак). Я невероятно рад, что у меня снова появился шанс соревноваться с лучшими спортсменами во время Всемирных игр кочевников. Наконец-то сбывается моя мечта посетить Казахстан – я долгое время был очарован этим регионом и искренне благодарен за возможность посетить Казахстан. Я понимаю, что многие оценивают американскую команду по кокпару и аударыспак как несильных соперников, но, я надеюсь, что мы сможем продемонстрировать наш рост с того момента, как только начали играть», — отметил спортсмен.

Американец ранее уже принимал участие в ВИК в 2018 году, а также в чемпионате по кок бору в 2020 году.

Соревнования по кокпару в рамках 5-х Всемирных игр кочевников пройдут на столичном ипподроме «Казанат» с 9 по 12 сентября.

Сегодня президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников.