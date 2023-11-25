Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни

Зима вступает в силу в Казахстане, передает Kazpravda.kz

Фото: Мир 24

Штормовые предупреждения на 25-27 ноября 2023 года сохраняются, сообщает МЧС РК.

24-25 ноября ночью и утром на юге Туркестанской области ожидается туман.

25 ноября ночью на севере, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на большей части области порывы 15-20 м/с, на севере, востоке области временами 23-28 м/с, днем на западе, севере области порывы 15-20, временами 25 м/с.

Астана: 25 ноября ночью и утром ожидается туман, поземок. На дорогах ожидается гололедица. Ветер западный, юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

Кокшетау: 25 ноября на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

25 ноября ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидаются гололёд, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, ночью на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

Павлодар: 25 ноября ночью ожидается гололёд, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

25 ноября днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. Ночью на севере, востоке области, днем на севере, западе, юге области ожидаются гололед, метель. Ветер западный, юго-западный 15-20, ночью на востоке области, днем на юге, западе области порывы 23-28 м/с.

Петропавловск: 25 ноября ожидаются гололед, метель. Ветер западный, юго-западный 15-20 м/с.

25 ноября на юге области Ұлытау ожидается туман. Ветер западный, юго-западный ночью на востоке области ожидаются порывы 18 м/с.

25 ноября ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается метель. На севере, востоке области ожидается гололед. Днем на юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный ночью на севере области ожидаются порывы 15-20 м/с.

Караганда: 25 ноября ожидается гололед.

25 ноября ночью на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный ночью на большой части, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Уральск: 25 ноября ночью ожидается гололед.

25 ноября на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед, метель. Ветер южный на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

Актобе: 25 ноября ожидается гололед. Ночью ожидается метель. Ветер южный порывы 15-20 м/с.

25 ноября ночью и утром на севере, востоке, юге области Абай ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Семей: 25 ноября ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

25 ноября ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, днем на севере, востоке, юге области ожидаются временами сильные осадки (преимущественно снег). На севере, востоке, юге области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Усть-Каменогорск: 25 ноября ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго западный порывы 15-20 м/с.

25 ноября ночью на западе, северо-западе Костанайской области, днем в северной половине области ожидаются гололед, метель. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Костанай: 25 ноября ожидаются метель, днем гололед. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.

25 ноября на севере Кызылординской области ожидается туман.

25 ноября в Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, северо-востоке области 15-20, временами порывы 23 м/с.

Актау: 25 ноября ожидается ветер юго-восточный временами порывы 15-20 м/с.

25 ноября ночью на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, южный ночью на большей части, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Уральск: 25 ноября ночью ожидается гололед.

25-27 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 25-27 ноября ветер северо-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью 25 ноября порывы 23-28 м/с, днем 26-27 ноября порывы 25 м/с.

Тараз: 25-27 ноября ожидается туман.

25 ноября ночью на западе, северо-западе Костанайской области, днем в северной половине области ожидаются гололед, метель. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Костанай: 25 ноября ожидаются метель, днем гололед. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.