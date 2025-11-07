Несуществующие квартиры «сдавал» аферист в Актюбинской области

104
Дана Аменова
специальный корреспондент

На данный момент установлено шесть потерпевших от его действий

Фото: Polisia.kz

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных управлением по противодействию киберпреступности ДП Актюбинской области, задержан житель Актау, подозреваемый в совершении серии интернет-мошенничеств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

В ходе следствия установлено, что 30-летний мужчина размещал на интернет-платформе фиктивные объявления о сдаче квартир в аренду, вводя граждан в заблуждение.

На данный момент установлено шесть потерпевших от его действий: трое — жители Актобе, остальные — из Алматы и Туркестанской области. Все они планировали арендовать квартиру в Алматы на несколько суток.

Подозреваемый требовал предоплату в размере от 20 до 130 тысяч тенге, после получения денежных переводов прекращал связь с клиентами. Таким образом он незаконно завладел почти 300 тысячами тенге. Полученные деньги мужчина тратил на азартные игры.

Полицейскими установлено, что задержанный находил реальные объявления о сдаче квартир в Алматы, связывался с владельцами под видом арендатора и запрашивал дополнительные фотографии и видеообзоры жилья. Затем от своего имени размещал новые объявления о сдаче этих квартир по привлекательной цене. Во всех случаях подозреваемый общался с потерпевшими исключительно через интернет и мессенджеры.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны.
 

