Несушки – немецкие, лизинг – казахстанский

Проект «Ауыл аманаты» продолжает показывать свою эффективность. Примеров успешной его реализации немало, и один из них – новая птицефабрика яичного направления в Макаровском сельском округе района Байтерек. Организовали предприятие члены сельскохозяйственного производственного кооператива «Аманат-22». Годовая проектная мощность фабрики – 10 тыс. несушек, или 900 тыс. яиц.

– Здание построено на собственные средства, оборудование взяли в лизинг, получив льготный кредит в размере 52,7 миллиона тенге под 2,5 процента через социально-предпринимательскую корпорацию Aqjaiyq. Запустили птицефабрику в декабре прошлого года. Почти месяц шла настройка оборудования, отладка производственных процессов. 6 января состоялось официальное открытие, – рассказывает руководитель сельскохозяйственного кооператива «Аманат-22» Бибигуль Габдулова.

Оборудование на новом предприятии – китайского производства, куры-несушки – немецкой породы. Их уже закуплено 9,3 тысячи. Сортировка яиц проводится вручную. На фабрике заняты девять работников. Все они – местные жители.

Птица прошла период адаптации, продукция отправляется на продажу в торговые точки сел района и магазины Уральска. Заключен договор на поставку яиц в стабилизационный фонд области. Цены ниже рыночных, от 47 тенге за яйцо в зависимости от категории.

СПК «Аманат-22» был организован около трех лет назад. Первым руководителем стал муж Бибигуль – Альбек Габдулов. Супруги несколько лет назад приняли решение перее­хать из областного центра в село Макарово.

– Привлекла красота природы этих мест и желание обеспечить детей натуральными продуктами, да и стремление повысить семейный доход, – говорит Бибигуль. – Сейчас без улыбки и не вспомнишь, как мы, городские жители, впервые купив корову, не знали, с какой стороны к ней подойти. Я по образованию юрист, муж – инженер-механик. В Макарово переехали перед началом пандемии. Какое-то время я еще ездила в город на работу. Потом стали участвовать в проектах, кредитоваться. Обзавелись второй, третьей коровой...

С подачи акимата организовали кооператив. Поначалу его членами стали всего три человека, сейчас – порядка 90, в том числе и руководители небольших крестьянских хозяйств.

Изначально кооператив выбрал молочное направление. Сегодня члены СПК выращивают также овощи. Есть задумка восстановить яблоневый сад, посаженный на территории округа еще в советское время – это и новые рабочие места, и еще один востре­бованный продукт на рынке региона.

По словам руководителя СПК, только сейчас местное население начинает понимать все плюсы кооперации. Так, на льготный кредит под 2,5% годовых кооператив приобрел трактор с прицепным оборудованием. Теперь услуги по вывозу мусора или навоза, вспашке или покосу для местных жителей обходятся дешевле. На подворьях членов СПК около ста голов КРС. Коо­ператив заключил договор с ТОО «Жастык». Сельчане могут сдать молоко предприятию по 200 тенге за литр, плюс 20 тенге за литр – субсидия от государства. Проект строительства новой птицефабрики специалисты СПК Aqjaiyq вели от обсуждения идеи до ее запуска. Возможность членов кооператива сдать в стабфонд капусту, морковь, куриные яйца – также значительная поддержка для начинающего и малого бизнеса.

Сегодня Западно-Казахстанская область – один из лидеров по продвижению проекта «Ауыл аманаты», в том числе по организации сельскохозяйственных производственных кооперативов. Все это благодаря разноплановой работе в этом направлении. Так, в прошлом году подписан меморандум с компанией «Карачаганак Петролиум Оперейтинг», согласно которому организована прямая продажа продукции участников проекта, открывших бизнес в его рамках. Пять «якорных» кооперативов осуществляют поставку консорциуму молочной продукции, яиц, говядины, куриного мяса и овощей.

По информации областного акимата, ведутся переговоры по прямому обеспечению жителей Мангистауской области через стабфонд продукцией, производимой сельскохозяйственными кооперативами ЗКО. В целом в рамках «Ауыл аманаты» за 2023–2024 годы было выделено в виде займов около 9 млрд тенге, создано более 1,5 тыс. новых рабочих мест в сельской местности. По итогам минувшего года в качестве товарных кредитов 215 семьям выдано 354 головы крупного рогатого скота, 535 овец и коз, 86 лошадей.

Обсуждая на недавнем совещании темпы реализации проекта «Ауыл аманаты», аким области Нариман Турегалиев поручил проектным офисам усилить работу, а акимам – показывать в своих отчетах взаимодействие с каждой экономически активной категорией населения, которая может быть задействована в проекте.