Нет границ – только препятствия

Трейсерами, кстати, называются спортсмены, которые занимаются паркуром – настоящим искусством скоростного перемещения и преодоления препятствий с использованием прыжковых элементов.

Основатель мирового паркур-движения – французский каскадер и актер Давид Бэлль. Может быть, его имя вам ни о чем и не скажет, но этот человек в свое время изменил жизни тысяч детей, подростков, молодых парней и девушек по всему миру.

Бум, расцвет паркура в нашем регионе пришелся на начало 2000-х, как раз на мое детство. А росла я, что называется, «пацанкой»: во дворе были одни мальчишки, и эта картина их увлеченности новым спортом казалась тогда довольно привычной.

Помню, как после выхода фильмов «Ямакаси» и «13-й район» ребята изображали из себя трейсеров, стали буквально одержимы этим спортом, а глаза их при разговорах о паркуре горели ярким пламенем. Каждый пытался повторить то немыслимое, что видел в кино, и к обычным подтягиваниям, отжиманиям, воскресному футболу и волейболу добавились различные трюки и сальто...

Я тогда их философией не особо прониклась – больше тяготела к боевым искусствам. Случилось это гораздо позже, когда уже была постарше и увлеклась серией игр Assassin’s Creed, где элементы паркура играют немаловажную роль.

Те, кто действительно загорелся тогда, не «потух» и сегодня. Они приняли этот стиль жизни и пропагандируют его каждый день. На их энтузиазме и продолжает держаться движение – неважно, в Европе или в Казахстане.

Как в детстве...

В Астане работает школа паркура «В13», где взращивают новое поколение трейсеров – здесь занимаются ребята с 6 лет и даже взрослые старше 35. Именно сюда я и отправилась, чтобы попробовать на своей шкуре тренировку настоящего трейсера. И, нужно сказать, была приятно удивлена. Что ж, обо всем по порядку.

Вел занятие шестикратный чемпион Казахстана по паркуру, основатель Ассоциации паркура города Астаны Иван Исаев. Он сразу объяснил мне первое правило: опаздывать ни в коем случае нельзя, так как трейсер благодаря грамотному распределению времени и способностям передвижения – самый пунктуальный человек на свете. А еще отругал за то, что не принесла спортивную форму и кроссовки. Пришлось так и заниматься – в джинсах и носках. Сразу дали понять, что жалеть не собираются, чем, конечно же, вызвали мое уважение.

Большое внимание и время – 40 минут – уделяется разминке и растяжке, ведь хорошо разогретые и размятые мышцы – залог продуктивной тренировки и отсутствия травм. Шея, плечи, руки, колени, стопы – разминаем все, бегаем по залу, делаем кувырки и разные общеразвивающие упражнения.

Движения разноименными конечностями, признаюсь, приводили в замешательство: мозг не привык делать что-то одновременно в разные стороны, даже несмотря на то что я амбидекстр... Однако со многими элементами разминки, кувырками и прыжками уже была знакома – рукопашное прошлое отпечаталось в подкорке.

С растяжкой же помогло танцевальное настоящее, и пока мужчины корчились в позе «лягушка», я спокойно сидела в шпагате, но избежать проверки тренера – а действительно ли я тянусь или просто «сачкую» – все же не удалось.

К слову, уже на первом занятии Иван поставил мне правильную технику стойки на руках и дал задания с прыжками и преодолеванием небольших препятствий. Такой подход действительно воодушевляет, особенно когда видишь какой-то результат. Уяс­нила главное: паркур – это не только отличная физическая подготовка, но и хорошая такая зарядка для мозга.

– Здесь большая взаимосвязь: если ментально не готов – физически не подкачаешься, если не готов физически – будешь все время бояться. Поэтому и тело тренируем, и «прокачиваем» мозг – большое внимание уделяем координации и многозадачности, – объясняет тренер.

Пока я выполняла что-то простенькое, ребята в другой стороне показывали настоящий «класс» с прыжками и переворотами от стены. А кто-то из них занимается всего пару месяцев и уже имеет такие колоссальные успехи. Вот что дисциплина и любовь к спорту делают!

Стою, смотрю, как строгий тренер показывает что-то ученикам, и думаю: а ведь он тоже был таким – молодым начинающим трейсером, окунувшимся в неизведанное, захлестнувшее его с головой.

– Когда я начинал, на заре 2000- х, еще даже не было у нас Интернета. Выполнял какие-то элементы самостоятельно и, по сути, даже не знал, что это паркур. Позже познакомился в центре каратэ, куда пришел на акробатику, с парнем по имени Сейфолла Шорманов. Он как раз занимался паркуром и показывал другим базовые элементы. Я уже тогда что-то умел, хорошо прыгал, делал сальто. Он заметил меня, предложил потренироваться на улице. Через некоторое время мы открыли с ним ассоциацию паркура, – вспоминает Иван Исаев.

Тогда на таких стихийных уличных тренировках собирались по 40–50 человек, где каждый что-то показывал и все учились друг у друга. Ребята объеди­нялись в команды, устраи­вали баттлы и соревнования. Были там и спортсмены по street workout, и брейкдансеры, и хип-хоперы, и баскетболисты – одна большая дружная тусовка.

Так и началась тренерская карьера Ивана: то, что умел сам, он показывал новичкам, ставил технику, отрабатывал элементы. Многих трейсеров он вырастил – в прямом и переносном смысле.

– Я хоть и старый, по меркам гимнастов и акробатов – они на пенсию уходят лет в 27, но пока душой молод, буду заниматься паркуром и учить ребят, – признался мне Иван, раздобревший за чашечкой чая с шоколадкой после продуктивной тренировки.

На крыше тренерской в это время мальчишки играли в видеоигры. Кто-то остался после занятия отрабатывать элементы и прыжки самостоятельно. Здесь никого не выгоняют по часам – двери всегда открыты, ученики остаются на две-три тренировки, а дружественная атмосфера располагает провести в зале хоть весь день.

Что примечательно – не видела здесь ни одного трейсера с телефоном в руках. Хотя, казалось бы, молодежь, гаджеты…

– К нам родители приводят детей осознанно, ведь они жили в то время, когда главная забава была – поиграть со сверстниками на улице. А кем вырастет ребенок, физически как разовьется, если видит только телефон? – рассуж­дает Иван Исаев. – Эта волна популярности паркура не прошла бы так быстро, если бы не стремительный прогресс и всеобщая любовь к смартфонам. Проблема во времени и родителях, которые жалеют детей, боятся отдавать их в спорт.

Справедливости ради надо сказать, что ребята постарше, лет в 15, приходят по своему желанию: они как раз «заряженные», нацеленные на результат.

– У нас в паркуре детям нравится, потому что здесь они бегают с интересом, мы ставим им задачи – прыгнуть туда, вскарабкаться сюда, – добавляет тренер. – И когда цель достигнута, всегда появляется новая, всегда есть куда расти. Это и мотивирует.

В такой игровой форме ребята и прокачиваются физически. Хотя при переходе в старшую группу занятия становятся сложнее и серьезнее. Здесь уже все веселье остается на конец тренировки.

– Моя цель – чтобы ребенок пришел, чему-то научился и ушел счастливый. Вы привели его здорового – здорового заберете. Поэтому во избежание травм оставляю все шутки на потом.

В нашем спорте удар той же берцовой кости чреват последующим падением с высоты, поэтому укрепляем все травмоопасные участки мышц и конечностей, – объясняет Иван.

К слову, первым делом здесь обучают правильно падать и делать качественную разминку. Поэтому травм на занятиях не было. Дети, конечно, устают после тренировки сильно, но с каждым разом выносливости прибавляется. Да и энергия у молодых быстро восстанавливается. Не то что у меня: попрыгала несколько раз и уже выдохлась.

В конце занятия, кстати, у ребят есть возможность не только отработать имеющиеся навыки, но и самостоятельно придумать элементы из того, что есть в запасе. «Включают» мозги, как выразился Иван, и таким образом готовится поколение не только трейсеров, но и будущих тренеров.

Наши – крутые!

Проверить свои силы помогают, как и в любом спорте, конечно же, соревнования. К примеру, проходила неделя паркура в Красноярске, где собирались трейсеры разного уровня из России. Наши представители тоже всегда стараются посещать подобные мероприятия, быть в тренде, узнавать последние новости и «фишки», чтобы не отставать от соседей.

Тренер школы «В13» Дмитрий Няшин буквально к нашему интервью вернулся с шестых состязаний международной премии за развитие уличной культуры и спорта «Кардо» в Ставрополе, где участвовал в показательных выступлениях.

– В России это очень масштабно сейчас развивается. Много соревнований для детей в этом году. Я приехал с большим опытом. «Кардо» – мероприятие очень большое, где собраны все урбан-культуры. Это не только соревнования, но и премия, причем даже за видео и музыку ролика награж­дают. Классно, что все культуры собраны вместе, общаются. По всему городу есть отдельные зоны для тренировок и соревнований: где-то паркур, где-то хип-хоп, где-то брейкданс-площадки, – рассказывает Дмитрий.

В июне они с мальчиками ездили в Томск на Детскую лигу паркура, где соревновались ребята от 10 до 17 лет из России, Казахстана, Беларуси и других стран СНГ. Наши мальчики Влад Шевчук 13 лет и Кирилл Бибер 11 лет взяли первые места в двух дисциплинах: speedrun – бег с препятствиями на скорость и freerun – свободное шоу-выступ­ление с элементами.

– Изначально должны были поехать восемь учеников – по одному на каждую категорию, но соревнования выпали на период выпускных экзаменов, – объ­ясняет Дмитрий. – Уверен, если бы мы поехали всем составом, забрали бы все первые места, несмотря на то что спортсмены выставлены сильные у каждой школы. Финал состоится в нояб­ре, поедем отстаивать честь Казахстана в Тулу.

В нашей стране подобные состязания, к сожалению, уже не проводятся. Сетуют тренера и вспоминают былые времена, когда проходили масштабные «Волна экстрима» в Актау, Snickers Урбания в Алматы, Urban fest, собиравшие огромное количество людей. Иван – многократный победитель подобных фестивалей.

Были и ежегодные соревнования в День столицы – в то время акимат шел навстречу, помогал финансово и с организацией, но в большинстве своем все это держалось и до сих пор держится на голом энтузиазме самих трейсеров и помощи неравнодушных родителей учеников.

– В прошлом году акимат просил устроить мероприятие с паркуром. Дали нам колонки для музыки и баннер. Я поговорил с родителями, они помогли финансово. Обидно, что из-за слабой организации и отсутствия мотивирующих призовых мы не можем себе позволить пригласить трейсеров со всей страны, как раньше – Алматы, Караганды, Костаная, Актау, чтобы побороться с другими ребятами, школами и обменяться опытом, – объясняет Иван Исаев.

Большая проблема, признаются в «В13», в том, что в акимате не принимают во внимание специфику спорта. Если, к примеру, удается договориться о площадке, то ее, как правило, делают меньше, чем изначально было задумано. Конструкции строят недолговечные, чтобы можно было снести в удобный момент и построить на их месте что-то другое. А между тем для паркура важна именно прочность снарядов, так как это залог безопасности.

– В парке пожарной службы построили паркур-площадку, но она не предназначена для час­тых тренировок – банально не выдерживает. На уровне проекта должна была быть большая, начали строить, нам говорят – урезайте, здесь должен быть тротуар, – объясняет Дмитрий. – Площадки есть, мы не спорим, но они расположены так, что дети туда даже приехать не могут, и опять же – все это недолговечно. А нам главное – детей не покалечить, поэтому не решаемся туда часто ходить.

Дмитрий и Иван в основном сами проводят внутризальные соревнования и «Жүз теңге баттлы», где собираются до 50 человек.

– Мы поняли, что если чего-то хотим добиться – площадок, светлого будущего для паркура в Казахстане, то надо брать все в свои руки и заниматься этим самим. Мы можем выжить как субкультура, но нам хотелось бы развиваться, чтобы были для этого возможности: площадки, залы, финансирование, соревнования, – отмечает Дмитрий Няшин.

К слову, уже сейчас паркур включен в список официальных дисциплин Международной федерации гимнастики, а к 2028 году его планируют сделать олимпийским видом спорта. По­этому, имея таких хороших молодых спортсменов, подчеркивают тренеры, Казахстану нужно заранее подумать об их подготовке к достойным выступлениям на мировых первенствах.

Кредо трейсера

А вообще, как мне по секрету признались ученики Ивана и Дмитрия, паркур – это больше не про спорт, а про стиль жизни и атмосферу. Не могла не согласиться, ведь атмосферу эту я прочувствовала сама, и так теп­ло стало, что «шибануло» меня ностальгией. Сижу, свесив ножки с бортика, смотрю на этих парней в зале, живущих спортом, и вижу в них тех же мальчишек со своего двора…

– Паркур – это про вечную молодость, это на всю жизнь. Здесь люди любого возраста общаются и чувствуют себя на равных. Да, и в какой-то степени ты всегда ребенком в душе остаешься… Как будто подросток в теле взрослого – действия все обдуманные, но, так сказать, на кураже, – пофилософствовал Иван.

А еще высказал такую интерес­ную мысль: каждый человек, по сути, – трейсер, ведь паркур – это искусство передвижения в пространстве. И то, как мы используем свое время, преодолевая физические и иные препятствия по жизни, характеризует нас…

– Трейсер видит больше возможностей для развития – физического, духовного, ментального, потому что думает нестандарт­но, всегда под другим углом, просчитывает ходы наперед, экономит время и ресурсы. Это особенность мышления – простота, эффективность, безопасность, – отмечает Иван. – Нам порой хватает одного бордюра, чтобы «накидать» сот­ни вариаций его использования в паркуре. И в жизни это очень помогает: наши ребята даже выступают в цирке Du Soleil, в мюзикле Notre-Dame de Paris, работают в батутных парках, фотографируют, снимают невероятные видео.

В общем, философия паркура такова: нет границ, есть только препятствия, а любое препятствие можно преодолеть, еще и сделав крутое сальто…