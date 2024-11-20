Нет счастья большего, чем родительское

– Целью данной программы являет­ся содействие решению семейно-демографических проблем с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, то есть экстракорпорального оплодотворения, – рассказывает заместитель руководителя управления здравоохранения области Жетысу по охране здоровья матери и ребенка Жанета Нурманбетова. – Нашему региону в этом году выделено 217 квот, около 170 из них освоено. Могу сказать, что у 40 женщин уже наступила долгожданная беременность. А за время реализации программы «Аңсаған сәби» в области Жетысу родились 264 ребенка.

Правом на проведение ЭКО по квоте могут воспользоваться только граждане Казахстана, являющиеся плательщиками системы обязательного социально-медицинского страхования. Не могут претендовать на квоты по госпрограмме люди, не зарегистрировавшие брак.

– Противопоказаниями для экстракорпорального оплодотворения являются психические и соматичес­кие заболевания, которые препятствуют нормальной беременности, вынашиванию и рождению ребенка, аномалии развития матки или ее деформации, делающие беременность невозможной, онкологические заболевания, а также доброкачественные новообразования в матке и яичниках и воспалительные процессы в острой форме, – уточняет Жанета Нурманбетова.

Как получить квоту на ЭКО в рамках ОСМС? Для начала нужно зарегистрироваться в очереди в женской консультации по месту жительства, получить направление в клинику репродукции. Кстати, женщина имеет право выбрать ЭКО-центр самостоятельно.

Далее нужно получить консультацию репродуктолога с дальнейшим обследованием, пройти врачебную комиссию. Для многих пошаговый список действий кажется сложным, но на самом деле в программе «Аңсаған сәби» все отработано до мелочей, удобно для людей. И ее участники становятся родителями славных детишек, а часто у пар, почти потерявших надеж­ду, рождаются и двойни.