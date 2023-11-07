Нет языку вражды!

Основной задачей кампании, проводимой Международным центром журналистики MediaNet совместно с Министерством культуры и информации РК и представительством Фонда им. Конрада Аденауэра в Казахстане, является противодействие языку вражды путем проведения профилактических мероприятий, а также укрепление межэтнического согласия и улучшение культуры общения наших граждан в медиа­пространстве.

Участие в презентации приняли представители Администрации Президента, Секретариата Ассамблеи народа Казахстана, РГУ «Қоғамдық келісім», сотрудники акиматов всех регионов страны, а также эксперты граж­данского общества. Обратившись к ним, председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МКИ Галым Шойкин подчеркнул общественную значимость кампании.

– В прошлом году вместе с Меж­дународным центром журналис­тики MediaNet мы разработали Этический кодекс для преодоления межэтнического языка вражды, а также методическое пособие для государственных служащих по мониторингу и профилактике. Независимые эксперты и профильные специалисты дали нашим проектам высокую оценку. Сегодня эти документы способствуют повышению толерантности в обществе, формированию культуры позитивных общественных коммуникаций. Мы содействовали тому, чтобы как можно больше пользователей Интернета ознакомились с правилами поведения в социальных сетях и руководствовались ими в повседневной жизни, – отметил Галым Шойкин.

Директор представительства Фонда им. Конрада Аденауэра в Казахстане Йоханнес Рай указал на необходимость конструктивного поведения пользователей в интернет-пространстве. Он поблагодарил представителей Министерства культуры и информации за продолжительную совместную работу и отметил, что реализуемый ныне проект разъяс­нит широкой общественности проблематику межэтничес­кого языка вражды.

– Когда-то я и представить не мог, что буду говорить на тему языка вражды в социальных сетях. В 90-е годы никто из нас даже не думал, что столь интересная вещь, как интернет-пространство, может быть использована для манипулирования и дезинформирования населения. Фейк-ньюс и язык вражды стали важной геополитической проблемой нашего времени. Сейчас в соцсетях каждый человек может выразить свое мнение без цензуры, но нам следует задуматься над тем, как названные мной проблемы могут контролироваться, – сказал Йоханнес Рай.

В рамках информационной кампании «#Бірге» разработан ряд визуальных материалов: постеры, баннеры, анимационные видео, которые будут демонстрироваться в общественных местах всех регионов Казахстана. По словам Галыма Шойкина, приступить к распространению этих материалов нужно в ближайшее время. С этой целью анимационные видео вскоре будут транслироваться на LED-экраны в крупных городах, а также демонстрироваться в соцсетях в формате Reels.

Все материалы кампании выполнены с использованием единого графического дизайна. На них размещены хештег #Бірге, слоган «Мы разные, но вместе мы Казахстан», а также QR-код со ссылкой на Этический кодекс для преодоления межэтнического языка вражды.