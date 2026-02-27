Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Netflix выйдет из сделки о покупке кинобизнеса Warner Bros. Discovery и принадлежащего компании стримингового сервиса HBO Max, пишет DW. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщает The New York Times со ссылкой на совместное заявление генеральных содиректоров Netflix Теда Сорандоса и Грега Питерса.

По их словам, Warner Bros. Discovery сочла контрпредложение от Paramount более выгодным соглашением по сравнению с тем договором, который компания подписала с Netflix в декабре 2025 года. Согласно условиям той сделки, Netflix должен был выплатить 27,75 доллара за акцию, а общая стоимость Warner Bros. Discovery, включая долги компании, составила 82,7 млрд долларов.

Ранее стало известно, что компания Paramount предложила новую сделку Warner Bros. Discovery и выразила готовность заплатить до 31 доллара за акцию. По такому контрпредложению общая стоимость сделки составит 111 млрд долларов, пишет The New York Times. На этом фоне Warner Bros. Discovery предложила Netflix перебить предложение Paramount.

В своем заявлении генеральные директоры Netflix подчеркнули, что теперь "сделка больше не выглядит финансово привлекательной". Как сообщает The Hollywood Reporter, в случае сделки Paramount также выплатит Netflix компенсацию в размере 2,8 млрд долларов, которую Warner Bros. Discovery теперь должна будет предоставить за прекращение действующего соглашения о слиянии.

Warner Bros. Discovery владеет правами на обширный архив фильмов и сериалов, которые были сняты в Голливуде на протяжении почти 100 лет. Компания также владеет такими франшизами, как "Гарри Поттер", "Властелин колец", "Игра престолов", а также стриминговым сервисом HBO Max, телеканалами CNN и Discovery.

Конгломератом Paramount с 2025 года владеет семья Эллисон, которую называют близкой к президенту США Дональду Трампу. Ларри Эллисон - основатель технологической корпорации Oracle, одного из ключевых игроков на рынке баз данных и облачных технологий и крупного подрядчика правительства США. В частности, Oracle поставляет критическую IT-инфраструктуру для Пентагона. Ларри Эллисон неоднократно публично высказывался в поддержку Трампа и жертвовал деньги на его предвыборную кампанию.

Новую сделку по покупке Netflix теперь должны одобрить антимонопольные регуляторы. В этом случае Paramount, в частности, получит контроль над телеканалом CNN, который Дональд Трамп неоднократно обвинял в распространении "фейков" о себе и его администрации.