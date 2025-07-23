Снос недостроенных домов в «Горном гиганте» проведен по решению суда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы планомерно избавляются от незаконных строений - сразу два незаконных объекта снесли в предгорье города, сообщает Kazpravda.kz

Как сообщило управление градостроительного контроля Алматы, собственник, не имея разрешительных документов, возводил дома в горной местности. Кроме того, в ходе работ на данных участках была нарушена экосистема вследствие подрезки склона предгорной части для прокладки дороги для строительства объектов.

В отношении собственника приняты административные меры с выдачей предписания на устранения допущенных нарушений путем приведения земельных участков в первоначальное состояние в срок.

Поскольку требования предписания не были исполнены, был подан иск в суд на принудительный снос. Снос объектов произведен собственником самостоятельно во исполнение решения суда.