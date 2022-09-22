Незаконный игорный бизнес организовали в Шымкенте

Обнаружены и изъяты системные блоки и мониторы, ноутбук, игровые терминалы, рулетка, чековый аппарат и другая техника. Дело передано в суд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Приговором суда г.Шымкент, организатор незаконного игорного бизнеса признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

Напомним, согласно Закона “Об игорном бизнесе” - казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территорий, определяемых местными исполнительными органами.