Независимых экспертов начали привлекать для установления инвалидности в Казахстане

Отбор специалистов будет осуществляться на конкурсной основе с учетом уровня квалификации и стажа работы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минтруда, в Казахстане стартовал пилотный проект по привлечению независимых экспертов к освидетельствованию граждан, направляемых медицинскими организациями на медико-социальную экспертизу, в заочном проактивном формате. Полномасштабное внедрение института независимых экспертов было предусмотрено в Социальном кодексе РК с 1 января 2025 года.

Для апробирования этого механизма в апреле 2024 года был принят совместный приказ Минтруда, Минздрава и Минцифры.

Основные требования к экспертам: высшее медицинское образование, наличие сертификата специалиста в области здравоохранения, а также документ, подтверждающий прохождение обучения за последние 5 лет по вопросам проведения медико-социальной экспертизы.

Таким образом, отбор независимых экспертов будет осуществляться на конкурсной основе с учетом уровня квалификации и стажа работы.

В рамках запуска пилотного проекта в конкурсе участвовали порядка 50 граждан. Все этапы отбора прошли 18 врачей-экспертов, которые уже приступили к работе.

«Экспертиза проводится следующим образом: медицинские документы поступают к эксперту автоматически в электронном и обезличенном виде на основе данных, полученных из информационных систем государственных органов и министерства здравоохранения. Распределение дел осуществляется в экстерриториальном порядке. Это значит, что эксперту, проживающему в Алматы, поступают документы из других регионов страны, за исключением Алматы», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, введение института независимых экспертов направлено на исключение прямого контакта граждан с экспертами, и, соответственно, коррупционных составляющих.

После проведения процедур медико-социальной экспертизы, при установлении группы инвалидности, дальнейшее назначение положенных социальных выплат и специальных социальных услуг проводится проактивно без участия заявителя.

Напомним, пилотный проект по заочному формату проведения МСЭ успешно апробируется по всей территории Казахстана с 1 января 2022 года.

На сегодня освидетельствование в заочном проактивном формате проводится по 30 нозологическим формам. Всего с начала года рассмотрели более 60,4 тыс. заявок со всех регионов республики.