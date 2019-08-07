Ни один дом, ни одна семья в Арыс не останутся без внимания - Ускенбаев

Восстановительные работы домов в Арыс продолжаются. Сейчас в 17 секторах трудятся свыше 7 тысяч строителей. Об этом заявил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает Kazpravda.kz.
"Мы просим жителей города не переживать по вопросу проведения работ. Ни одно должностное лицо не покинет город, не завершив работы. Мы находимся с вами рядом все это время, ежедневно ведется осмотр каждого из 17-ти секторов. Каждый дом взят под строгий контроль и ни одна семья в Арыс не останется без внимания. Для этого есть четкое поручение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, восстановительные работы контролирует лично Премьер-министр Аскар Мамин в ходе еженедельных посещений города Арыси", - сообщил Каирбек Ускенбаев.
Первый вице-министр отметил, что "необходимо учесть, что ремонтные работы в Арыс проводятся поэтапно: сначала на участке работают кровельщики, затем специалисты меняют окна, после чего к ремонту приступают отделочники. Каждый специалист выполняет и сдает свою часть работы, затем к ремонту приступает следующий специалист. Весь этап строительства и восстановления домов находится на постоянном контроле".
"В городе мобилизовано рекордное количество строителей, строительные материалы поставляются бесперебойно в необходимом количестве, а все 17 штабов работают в усиленном режиме. Стоит отметить слаженность действий строителей - за короткие сроки здесь была проведена масштабная работа. На сегодня свыше чем в 6,7 тысячи домах в Арыси завершились основные восстановительные работы. На 2,6 тысячи объектах ИЖС и МЖД строители проводят косметический ремонт. За каждым объектом ведется строгий контроль", – подчеркнул Каирбек Ускенбаев.