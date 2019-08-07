Ни один дом, ни одна семья в Арыс не останутся без внимания - Ускенбаев

Общество
Лаура Тусупбекова
фото: МИИР
Восстановительные работы домов в Арыс продолжаются. Сейчас в 17 секторах трудятся свыше 7 тысяч строителей. Об этом заявил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает Kazpravda.kz.

"Мы просим жителей города не переживать по вопросу проведения работ. Ни одно должностное лицо не покинет город, не завершив работы. Мы находимся с вами рядом все это время, ежедневно ведется осмотр каждого из 17-ти секторов. Каждый дом взят под строгий контроль и ни одна семья в Арыс не останется без внимания. Для этого есть четкое поручение Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. Кроме того, восстановительные работы контролирует лично Премьер-министр Аскар Мамин в ходе еженедельных посещений города Арыси", - сообщил Каирбек Ускенбаев.

Первый вице-министр отметил, что "необходимо учесть, что ремонтные работы в Арыс проводятся поэтапно: сначала на участке работают кровельщики, затем специалисты меняют окна, после чего к ремонту приступают отделочники. Каждый специалист выполняет и сдает свою часть работы, затем к ремонту приступает следующий специалист. Весь этап строительства и восстановления домов находится на постоянном контроле".

"В городе мобилизовано рекордное количество строителей, строительные материалы поставляются бесперебойно в необходимом количестве, а все 17 штабов работают в усиленном режиме. Стоит отметить слаженность действий строителей - за короткие сроки здесь была проведена масштабная работа. На сегодня свыше чем в 6,7 тысячи домах в Арыси завершились основные восстановительные работы. На 2,6 тысячи объектах ИЖС и МЖД строители проводят косметический ремонт. За каждым объектом ведется строгий контроль", – подчеркнул Каирбек Ускенбаев.

Популярное

Все
Уголь, который может изменить промышленность
Золотая Орда как модель степной цивилизации
В Приаралье стартовала акция «Кітап керуені»
Госслужащие соревновались в эрудиции
Возвращение к земле
Медальный всплеск в Торонто
Лучшие производства года назвали в Улытау
Золото в триатлоне
«Актобе» забирает главный матч тура
Бюро Сената
Для роста экспорта
Изменить подход к субсидированию
Не только солнце, воздух и вода
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Долгострой под контролем
Во имя интересов государства и граждан
Новая Конституция – основа Справедливого Казахстана
Они первыми спешат на помощь
Труд за пределами статистики
Продолжая путь отца
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Должников пора призвать к ответу
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
В Алматы представили роботакси
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
«Больше воды не будет»: почему Казахстан выбрал путь водосбережения
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Парковка на придомовых территориях: в МВД разьяснили правила
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Участники проекта Sarbaz+ приняли военную присягу
Зайцев взяли на контроль
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
ИИ-решения для казахского языка
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане

Читайте также

В Алматы спасатели помогли спуститься подросткам с гор
В Казахстане за четыре месяца родились почти 2 тысячи двоен…
Новую спасательную станцию 112 открыли на побережье Балхаша
Чужой беды не бывает

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]