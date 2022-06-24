Статьи
Ни шагу назад!
Игорь Бургандинов

Продолжая удивлять зрителя искушенного и не очень, центр современного искусства «Куланши» организовал очередную выставку, проникнув в новое для себя пространство.

«Step Forward», то есть «Шаг вперед», называется экспозиция, открывшая новый проект TORIUM KULANSHI ART. «Ториум» же – это не что иное, как конгломерат баров и ресторанов, где присутствует на равных еще и авторская музыка. Добавить сюда изобразительное искусство решилась куратор выставки Лейла Махат:

– Что здесь происходит? Происходит любовь, коллаборация, шаг вперед. Навстречу друг другу. Странно и непривычно видеть искусство здесь? Странно, потому что мы так раньше не делали. Разместить кусочек Нью-Йорка в Нур-Султане. Почему бы и нет…

Автор и организатор многих казахстанских и международных проектов знает, о чем говорит: ведь за 15 лет своего существования арт-центр не раз доказал, что само название «Куланши» – это символ свободы творчества и интернационализма. Когда казахские национальные мотивы тонко вплетаются в общемировую культуру, сами становясь современнее и при этом обогащая последнюю.

Так случилось и в этот раз. «Гвоздем» и одновременно звез­дой вернисажа стал иностранный гость Флориан Меснер, один из представителей Венской школы фантастического реализма. Есть, оказывается, стиль в живописи, поименованный двумя, казалось бы, взаимоисключающими словами. Но поэт говорил, что гений – парадоксов друг, а искусствоведы утверждают, направление сие близко сюрреализму, но скорее может считаться поздним вариантом символизма, неся вне зависимости от сложности или наивности исполнения скрытый подтекст.

Доктор Меснер изучал античную философию, музыку, индийскую культуру, проводил исследования ритуальных действий в традиционных культурах Океании, Индонезии и Мексики. Столь необычные впечатления позволяют художнику визуализировать плоды своего воображения.

Так, в картине «Наблюдатели» (холст, акрил) хаос волнистых линий перерастает в очертания губ, исторгающих тысячи лиц разных этносов, лиц, прорисованных на уровне примитивизма. У одних рты разинуты в крике, у других видны одни глаза. Спиной к зрителю три полупрозрачные фигуры. Это наблюдатели. Отец, мать и сын. Мужчина и подросток суровы, образ женщины смягчен цветочными мотивами. Но перед ними еще лицо, связанное таинственным образом со всем задним планом. Неясные литературные мотивы отсылают к сюрреализму, но остается некоторая недосказанность. Вот такой он, фантастический реализм.

«Циклон Кроноса», «Тревожный сигнал» – тоже такие. «Звездные мысли… танцуют» – воспринимается немного иначе.

А вот молодые казахстанские художники: Данияр Мухамбетов, Юлия Москаленко, Азиза Сарамбетова, Женис Молдабеков, Елена Мироненко, Мадина Куанышева, Канат Абдин Кто-то известен больше, другой –меньше. У одних –поиски формы, других переполняют эмоции. Картина Данияра Мухамбетова «Звуки степи» сразу бросается в глаза и становится предметом обсуждения. Здесь, казалось бы, нет мистического подтекста, но магический голос кобыза сразу записывается на подкорку и долго еще звучит в голове. Очень по-женски творит молодая мама Юлия Москаленко…

Замечал, что художники в большинстве своем этакие «буки», люди к себе не очень подпускающие. Участники этой выставки другие: веселые и открытые. И это тоже шаг вперед.

Популярное

Все
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Брал на дело, потратил на кудалык
Замглавы горздрава Алматы уволили после скандального видео
Любой вызов может обернуться трагедией: как работают казахстанские герои в погонах
Поразительное мужество проявил невероятно скромный полицейский из Петропавловска
В кумысном промысле душа необходима
Какие проблемы казахстанского здравоохранения требуют срочного решения
Через тернии – к мечте стать полицейским
По долгу службы и зову сердца
Лето в «Заколдованном Нур-Султане»
Где жить бездомышам?
Свежий взгляд на рутинную работу
Труженик эпохи независимого Казахстана
Инициативы повышенной важности
Нас не слышат!
«Не дразните собак, не гоняйте кошек…»
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 июня
Наша работа – о госслужащих забота!
Инструменты укрепления единства
Съедают подчистую
45-градусная жара придет в Казахстан
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Токаев высказался о признании ДНР и ЛНР
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Видео с пьяным полицейским у разбитого авто прокомментировали в ДП Атырауской области
Двое детей утонули в реке в Акмолинской области
Духовная сила Улытау
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
"Не перестаем брать деньги у будущих поколений" – сенатор о неэффективном освоении бюджетных средств
Казахстану не нужна поверхностная языковая реформа – политолог
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Содержимым капсул с витамином омега-3 пугают казахстанцев в соцсетях
Как выращивают "королевских" креветок в казахстанской степи
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Пять гособъектов раздал родственникам чиновник в Таразе
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан

Читайте также

Статьи
Свежий взгляд на рутинную работу
Статьи
Инициативы повышенной важности
Статьи
По долгу службы и зову сердца
Статьи
Труженик эпохи независимого Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]