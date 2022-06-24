Ни шагу назад!

Продолжая удивлять зрителя искушенного и не очень, центр современного искусства «Куланши» организовал очередную выставку, проникнув в новое для себя пространство.

«Step Forward», то есть «Шаг вперед», называется экспозиция, открывшая новый проект TORIUM KULANSHI ART. «Ториум» же – это не что иное, как конгломерат баров и ресторанов, где присутствует на равных еще и авторская музыка. Добавить сюда изобразительное искусство решилась куратор выставки Лейла Махат:

– Что здесь происходит? Происходит любовь, коллаборация, шаг вперед. Навстречу друг другу. Странно и непривычно видеть искусство здесь? Странно, потому что мы так раньше не делали. Разместить кусочек Нью-Йорка в Нур-Султане. Почему бы и нет…

Автор и организатор многих казахстанских и международных проектов знает, о чем говорит: ведь за 15 лет своего существования арт-центр не раз доказал, что само название «Куланши» – это символ свободы творчества и интернационализма. Когда казахские национальные мотивы тонко вплетаются в общемировую культуру, сами становясь современнее и при этом обогащая последнюю.

Так случилось и в этот раз. «Гвоздем» и одновременно звез­дой вернисажа стал иностранный гость Флориан Меснер, один из представителей Венской школы фантастического реализма. Есть, оказывается, стиль в живописи, поименованный двумя, казалось бы, взаимоисключающими словами. Но поэт говорил, что гений – парадоксов друг, а искусствоведы утверждают, направление сие близко сюрреализму, но скорее может считаться поздним вариантом символизма, неся вне зависимости от сложности или наивности исполнения скрытый подтекст.

Доктор Меснер изучал античную философию, музыку, индийскую культуру, проводил исследования ритуальных действий в традиционных культурах Океании, Индонезии и Мексики. Столь необычные впечатления позволяют художнику визуализировать плоды своего воображения.

Так, в картине «Наблюдатели» (холст, акрил) хаос волнистых линий перерастает в очертания губ, исторгающих тысячи лиц разных этносов, лиц, прорисованных на уровне примитивизма. У одних рты разинуты в крике, у других видны одни глаза. Спиной к зрителю три полупрозрачные фигуры. Это наблюдатели. Отец, мать и сын. Мужчина и подросток суровы, образ женщины смягчен цветочными мотивами. Но перед ними еще лицо, связанное таинственным образом со всем задним планом. Неясные литературные мотивы отсылают к сюрреализму, но остается некоторая недосказанность. Вот такой он, фантастический реализм.

«Циклон Кроноса», «Тревожный сигнал» – тоже такие. «Звездные мысли… танцуют» – воспринимается немного иначе.

А вот молодые казахстанские художники: Данияр Мухамбетов, Юлия Москаленко, Азиза Сарамбетова, Женис Молдабеков, Елена Мироненко, Мадина Куанышева, Канат Абдин Кто-то известен больше, другой –меньше. У одних –поиски формы, других переполняют эмоции. Картина Данияра Мухамбетова «Звуки степи» сразу бросается в глаза и становится предметом обсуждения. Здесь, казалось бы, нет мистического подтекста, но магический голос кобыза сразу записывается на подкорку и долго еще звучит в голове. Очень по-женски творит молодая мама Юлия Москаленко…

Замечал, что художники в большинстве своем этакие «буки», люди к себе не очень подпускающие. Участники этой выставки другие: веселые и открытые. И это тоже шаг вперед.