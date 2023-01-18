Ничего личного – только бизнес

Колонка обозревателей
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Валерий Шевалье

«Мы не можем дать тебе такую скидку, которую предложили другие. Но... желаю удачи». Так разложил ситуацию гендиректор главной тогда в Астане типографии «на Мира».

А ситуация складывалась такая: из типографии уходила одна из самых тиражных, а значит, и одна из самых доходных для печатников еженедельных газет. Моя газета, для которой в Караганде я нашел типографию с ценами на печать вполовину дешевле прежних.

Месяца полтора-два не решался огласить решение о переходе. Тогда, в конце 90-х, мы хорошо понимали друг друга: газета и типография. И помогали друг другу как могли: бумагой, пластинами и, конечно, деньгами. И вот, хорошо стоя на ногах, надо было уходить. Уходить, чтобы развиваться дальше, платить достойную зарплату сотрудникам, строить офис и т. д.

Увы, эмоции отношений и трезвый коммерческий расчет несовместимы. Сам убедился, когда поддался на слезные уговоры родственника, директора другой типографии, перейти к нему на обслуживание. Перешел – и поч­ти сразу получил значительное повышение стоимости услуг. Возвращаться было неловко, хотя и хотелось. Но не вернулся...

Это я сейчас такой проницательный, прозорливый... Грабли лежат на пути почти всех бизнесменов. Особенно в начале пути. Да и вилы торчат там и тут. Только успевай уворачиваться. Знакомая компания приятелей в свое время прокрутила обалденный проект: доставила на военном большегрузе из Омска тысячи автошин, супердефицитных по тем временам. (А что тогда не было дефицитом? Разве что очередные надежды на очередное светлое будущее…)

Так вот. Эти «ковбои» толкнули резину автостроителям, взамен легендарным тогда бартером взяли себе и на продажу тачки – и зажили как никогда богато и сытно. Но – недолго. Вскоре по­шли разборки внутри кооператива. У твоей жены шуба дороже, чем у моей. А почему? А почему на моей тачке салон из заменителя, а на твоей – из чистой кожи? А почему? А сколько? В итоге команда разлетелась «на атомы», со скандалами, и сейчас, уверен, номеров телефонов друг друга никто из них не знает. Да и знать не хотят.

Кстати, один из этой команды утащил у меня из блокнота номера телефонов от покупателей солидного объекта и сам провернул мою сделку. Ничего лишнего, господа, только бизнес!

Только бизнес... Понимаю, жить на что-то надо, желательно жить красиво, желательно лучше всех. Оно всегда, это непобедимое желание жить лучше, достойно двигало нами и движет сегодня, заставляет совершать поступки. Какие? Это смотря кто и как их оценивает. А на вкус и цвет, если помните, с товарищами плохо.

В конце прошлого века и тысячелетия в нашем городе, тогда еще Целинограде, сформировалась и начала активно внедряться в жизнь будущей столицы, да и вообще в жизнь молодой суверенной страны небольшая поначалу, но очень шустрая коммерческая фирма. Коллектив как на подбор: все молодые, амбициозные, с высшим образованием. Начинали дружно: чтобы не тратить деньги, всей командой ходили даже на разгрузку вагонов собственных грузов – начальники и рядовые, джентльмены и даже леди.

Но среди всех равных обязательно найдется кто-то равнее. И здесь произошло то же самое: в конце концов фирма акционировалась, и основной пакет этих бумаг оказался там, где и должен был оказаться с самого начала. Соратники растеклись по штатным должностям на оклады, а потом и вовсе разъехались кто куда по городам и весям. Санта-Барбара закончилась с разными итогами для зачинателей большого и красивого дела. И... а ничего личного, господа, только бизнес!

Вот я вчера сделал селедку под шубой. Понес соседу угоститься. А тот отвалил мне, симметрично, соленых груздей. Все по честному: ничего личного, но и никакого бизнеса...

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