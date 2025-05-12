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Как передает телеканал NHK, автомобильный концерн Nissan сократит сотрудников в Японии и других странах из-за финансовых проблем, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

В целом сокращения затронут 20 тысяч человек, что соответствует 15 процентам всех сотрудников, говорится в сообщении.

Там также указывается, что за прошлый финансовый год, который длился с 1 апреля 2024-го по 31 марта 2025-го, чистые убытки Nissan составили рекордные 750 миллиардов иен (более пяти миллиардов долларов). При этом еще в начале марта эта сумма оценивалась в 80 миллиардов иен (544 миллиона долларов).

На фоне финансовых трудностей компания сменила президента: с 1 апреля вместо Макото Утиды новым главой концерна стал мексиканец Иван Эспиноса.