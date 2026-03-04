Событие приурочено к 100-летию легендарного фоторепортера Нурмухамата Имамова и Международному женскому дню. В экспозиции более 50 архивных фотографий швейных производств 1960–1980-х годов.

В экспозиции – редкие кад­ры из цехов швейных фабрик города, талантливый фотожурналист запечатлел рабочие моменты. Вот мастерицы шьют очередной заказ, их лица сосредоточены, а вот минута тишины – и девушки улыбаются, видимо, рассказывая что-то друг другу. На следующих кадрах мы видим, как они обсуждают рабочие вопросы, судя по всему, идет планерка. На этих снимках – не просто лица работниц, а настоящая история города, навеки оставшаяся в его летописи.

По словам организаторов, цель фотовыставки-показа – реализация юбилейного культурного проекта к 100-летию со дня рождения фоторепортера Н. Имамова, направленного на демонстрацию преемственности профессиональной культуры и сохранение исторического нас­ледия. Проект – важная часть регионо­ведения, он призван прив­лечь внимание молодежи к истории и творческим профессиям посредством эмоционального языка фотографии.

– Культурное и историческое значение фотовыставки очень велико. Труды Нурмухамата Имамова – это ценное наследие, реально отображаю­щее жизнь и быт прошлого столетия, – отметил ведущий аналитик Президентского центра культуры Канат Бос­текбаев.

Имя Нурмухамата Имамова широко известно. Он уроженец Акмолинска, участник Великой Отечественной войны, стрелок-радист. Но главным делом его жизни, можно сказать, было искусство фотографии. В послевоенные годы он работал фотокорреспондентом и на протяжении нескольких десятилетий документировал трудовую жизнь Целинограда: цеха и фабрики, стройки, училища, магазины, городские праздники и повседневность. Его архив представляет собой уникальное визуальное свидетельство истории легкой промышленности региона.

– На выставке – редкие кад­ры из коллекции отца. И это не просто фотографии, но и часть истории нашего города. Особенно ценны снимки, где запечатлены прос­тые работницы фабрик, у них был непрос­той труд. Для нас большая честь, что такое мероприятие приурочили к юбилею отца. Выражаю благодарность Президентскому центру культуры, – отметил сын Н. Имамова Ринат Имамов.