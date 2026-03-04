Нить поколений Культура 11 марта 2026 г. 3:15 3 Зере Торежан Так называется фотовыставка, открывшаяся в Президентском центре культуры в Астане. фото Игоря Бургандинова Событие приурочено к 100-летию легендарного фоторепортера Нурмухамата Имамова и Международному женскому дню. В экспозиции более 50 архивных фотографий швейных производств 1960–1980-х годов. В экспозиции – редкие кадры из цехов швейных фабрик города, талантливый фотожурналист запечатлел рабочие моменты. Вот мастерицы шьют очередной заказ, их лица сосредоточены, а вот минута тишины – и девушки улыбаются, видимо, рассказывая что-то друг другу. На следующих кадрах мы видим, как они обсуждают рабочие вопросы, судя по всему, идет планерка. На этих снимках – не просто лица работниц, а настоящая история города, навеки оставшаяся в его летописи. По словам организаторов, цель фотовыставки-показа – реализация юбилейного культурного проекта к 100-летию со дня рождения фоторепортера Н. Имамова, направленного на демонстрацию преемственности профессиональной культуры и сохранение исторического наследия. Проект – важная часть регионоведения, он призван привлечь внимание молодежи к истории и творческим профессиям посредством эмоционального языка фотографии. – Культурное и историческое значение фотовыставки очень велико. Труды Нурмухамата Имамова – это ценное наследие, реально отображающее жизнь и быт прошлого столетия, – отметил ведущий аналитик Президентского центра культуры Канат Бостекбаев. Имя Нурмухамата Имамова широко известно. Он уроженец Акмолинска, участник Великой Отечественной войны, стрелок-радист. Но главным делом его жизни, можно сказать, было искусство фотографии. В послевоенные годы он работал фотокорреспондентом и на протяжении нескольких десятилетий документировал трудовую жизнь Целинограда: цеха и фабрики, стройки, училища, магазины, городские праздники и повседневность. Его архив представляет собой уникальное визуальное свидетельство истории легкой промышленности региона. – На выставке – редкие кадры из коллекции отца. И это не просто фотографии, но и часть истории нашего города. Особенно ценны снимки, где запечатлены простые работницы фабрик, у них был непростой труд. Для нас большая честь, что такое мероприятие приурочили к юбилею отца. Выражаю благодарность Президентскому центру культуры, – отметил сын Н. Имамова Ринат Имамов. #Астана #выставка #фотовыставка