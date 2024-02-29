Низким качеством дорог возмущен сенатор Талгат Жунусов

Дороги строят иностранные компании, на трассах плохое освещение и сервис, а перегруженные грузовики бесконтрольно ездят по асфальту, разрушая его. О проблемах дорожной отрасли страны в своём депутатском запросе рассказал сенатор Талгат Жунусов, передает Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По словам сенатора, жители и депутаты маслихатов Акмолинской области неоднократно обращались к нему с жалобами на состояние дорог. Депутат привел статистику, что доля качественных дорог областного значения в отдельных регионах по-прежнему не дотягивает даже до 60%. Ещё одна проблема - определение цен на строительство дорог. Зарубежные подрядчики часто участвуют в конкурсах, предлагая заниженные цены на материалы. Из-за этого отечественные компании либо отказываются от контрактов, либо вынуждены подстраиваться под ценовой демпинг, что негативно отражается на качестве и сроках выполнения дорожных работ.

– Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, наличия остановок, пешеходных переходов, а также от их освещённости. За пределами городов республиканского значения и областных центров на многих участках дорог отсутствует дорожное освещение. И дело не только в неразвитой инфраструктуре. Надо об этом прямо сказать, в объективном дефиците средств: тариф на электроэнергию достаточно высокий. Это в какой-то степени вынужденная экономия, и она приводит к авариям и трагедиям. От граждан регулярно поступают жалобы и на придорожный сервис либо его отсутствие. В этой связи, необходимо согласованно приступить к пошаговому, поэтапному решению этих вопросов, – сказал Талгат Жунусов.

Кроме того, сенатор также отметил необходимость усиления контроля движения большегрузных машин, так как они разрушают дороги, особенно те, которые не предназначены для таких грузовиков.

– Просим предпринять действенные меры по привлечению отечественных компаний к реализации проектов в автодорожной отрасли, по поэтапному повышению качества и обустроенности дорог, в том числе их освещённости, в особенности в сельских населенных пунктах и пригородах, а также улучшению придорожного сервиса. Также важно ужесточить контроль либо ограничить проезд большегрузных машин, не соблюдающих нагрузку на ось на дорогах страны, - предложил сенатор.