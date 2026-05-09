Низкий поклон вам, воины Победы!

Мегаполис остается одним из основных мест проживания фронтовиков и приравненных к ним категорий. По данным на май этого года, здесь живут 15 ветеранов Великой Отечественной – больше чем в любом другом городе Казахстана. Также в числе алматинцев – жители блокадного Ленинграда и бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей, ветераны тыла и вдовы фронтовиков.

К сожалению, ряды участников и свидетелей тех трагических и героических событий неумолимо сокращаются. Только в этом году Алматы и вся страна простились с участником Сталинградской битвы, легендарным разведчиком Василием Ивановичем Зинченко и ветераном войны и МВД, участником боев за Белоруссию, Латвию, Литву и штурма Кенигсберга Камбаром Амировичем Сарсеновым. А еще год назад было известно о 23 здравствующих ветеранах-алматинцах... В старой гвардии теперь остаются самые молодые бойцы из военного лихолетья и последние герои победившей страны.

...Василий Иванович Долбня называет себя кугалинским, по месту рождения в Алматинской области, отсюда же в 1944 году его призвали в армию. Успел захватить японскую войну в Манчжурии и Китае, признается, что чудом не сложил голову: необстрелянные новобранцы бесстрашно шли на врага, многие его товарищи не вернулись из самых последних боев Второй мировой войны. На пиджаке Василия Ивановича рядом с орденом Отечественной войны и боевыми медалями – трудовые награды. После войны фронтовик больше 30 лет бороздил целинные поля на степном корабле – комбайне.

Свою жизнь в осажденном Ленинграде Галина Федоровна Измайлова почти не помнит – ей тогда не исполнилось и двух лет. Родители к тому времени были мобилизованы на фронт, девочка оказалась в детском доме. Единственное яркое воспоминание из лютой блокадной зимы – воздушные тревоги: детей уводили в подвал и укутывали с головой одеялами, чтоб уберечь от взбесившихся от голода крыс, а еще крупинки сахара, смешанные с землей: ее заливали водой, процеживали через марлю и давали пить изможденным детям. Всю свою послевоенную жизнь Галина Федоровна прожила в Казах­стане, здесь она стала блестящим педагогом, получив множество наград за вклад в развитие образования.

Виктор Карпович Изюмников, единственный на сегодня в стране фронтовик-десант­ник, свой 101 год рождения отметил в конце 2025-го. Он был приз­ван еще до 18-летия, с 1943-го до победного 1945-го прошел

Австрию, Венгрию, Чехословакию. В Казахстане старший сержант занимался самым мирным и созидательным трудом – развитием сельского хозяйства. Два брата Виктора Карповича с фронта не вернулись.

Война для москвички Тамары Александровны Максимовой началась в первые часы утра 22 июня – девятиклассницы пришли в военкомат проситься на фронт. По малолетству школьницы получили отказ, но Тамара продолжала настойчиво наведываться в призывной пункт, пока там не уступили и не нап­равили 17-летнюю девушку в военный госпиталь – на долгие годы кровопролитной войны. Супруг, крупный военачальник, привез Тамару Александровну в Алматы, здесь она посвятила себя любимому делу: преподавала русскую филологию в университете и занималась научной работой.

У каждого ветерана – своя уникальная история подвига служения и любви к Родине, и у нынешних поколений остается совсем немного времени, чтобы навсегда усвоить эти живые свидетельства эпохи.

Главный признак Победы – то, что она стала общей для всех народов большой страны, выстраданной и добытой кровью. Эта тема прозвучала в обращении к участникам торжественного приема Генерального консула РФ в Алматы Дмитрия Тураева.

– Война стала нашей общей судьбой, представители разных национальностей плечом к плечу сражались с нацизмом, делили тяготы фронта и приближали Победу. В память об этом братстве мы склоняем голову перед теми, кто не вернулся, с признательностью и низким поклоном обращаемся к вам, дорогие ветераны. Вы не просто свидетели той эпохи, вы – живая история, нравственные ориентиры и хранители правды о войне, – подчеркнул Дмитрий Тураев.

Казахстан внес весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне, отметил руководитель Представительства МИД РК в Алматы Жанибек Абдрашев. На фронт ушел каждый пятый житель республики – всего около 1,4 млн человек, почти 600 тыс. из них не вернулись домой, еще около 270 тыс. числятся пропавшими без вес­ти. Тысячи казахстанцев приняли участие в партизанском движении на оккупированных территориях.

– Наши земляки проявляли массовый героизм. Более ста тысяч награждены орденами и медалями. 528 человек удостое­ны звания Героя Советского Сою­за, четверо награждены Золотой Звездой дважды. Символом мужества и стойкости стала 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала Ивана Панфилова. 30 апреля 1945 года лейтенант Рахымжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов в числе первых водрузили красный флаг над поверженным Рейхстагом. Казахстан во время войны стал основной сырьевой и промышленной базой, работающей на нужды фронта, – напомнил Жанибек Абдрашев.

Говоря о значимости сохранения памяти о Победе, он добавил, что приоритетом должна оставаться передача молодым поколениям подлинной истории Великой Отечественной войны, свободной от манипуляций и искажений – именно такая память о подвиге наших предков будет и впредь служить прочной основой для укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

– Мы победили, потому что страна была единой. Все союзные республики общей силой выступили против фашизма на защиту нашей Родины, – отметил фронтовик Виктор Изюм­ников.

Его поддержали в своих выступ­лениях другие ветераны. Они обратились с наказом сохранять мир, жить в согласии и дружбе, любить свою страну.

Приглашенные гости вечера поблагодарили ветеранов за их ратный и мирный подвиг, пожелали здоровья, внимания близких и долгих лет жизни.