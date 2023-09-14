"Nobel Fest: Цифровой Апгрейд": нобелевские лауреаты и звезды науки соберутся в Астане

Фото пресс-службы акимата Астаны

5 и 6 октября в Астане будет проходить "Nobel Fest: Цифровой Апгрейд". На его площадке соберутся лауреаты Нобелевской премии, ведущие специалисты в области науки, информационных технологий, экономики и инноваций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Nobel Fest будет проходить 5 и 6 октября в Музее первого президента. Спикеры будут разбирать самые передовые теории и практики научно-технологического прогресса. Программа фестиваля охватит широкий спектр тем от искусственного интеллекта до изменения климата, будущего экономики, стартапов и рынка труда, новых граней науки и перспектив человечества.

Ключевые темы фестиваля:

- Эра технологической сингулярности;

- Мир, который мы не знаем: эра искусственного интеллекта;

- Ресурсы мозга человека в цифровом мире: на пути к сингулярности или к разуму;

- Строительство мульти-планетной цивилизации и космический туризм;

- Новые грани науки и развитие образования;

- Конец глобализации и новая экономика мира;

- Как оседлать единорога и создать почву для роста технологических гигантов;

- Будущее работы и человеческий капитал.

Планируется, что на фестивале выступят министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, казахстанский политолог Досым Сатпаев, а также такие знаменитости научной сферы, как лауреат Нобелевской премии по экономике, который входит в ТОП-3 мировых экономистов - Джеймс Хекман, лауреат Нобелевской премии Мира, №1 эксперт по климату и устойчивому развитию Рае Квон Чунг, всемирно известный футуролог из ТОП-3 влиятельных визионеров по инновациям (Wired), автор бестселлера "Технологии против человека" Герд Леонгард, самый влиятельный дизайнер автомобилей в мире Фрэнк Стивенсон и др.

В акимате отметили, что Nobel Fest ежегодно собирает 500 000 участников и 500 университетов из 100 стран, распространяя идею о роли знания и всестороннего образования в долгосрочном развитии и формировании лучшего будущего.