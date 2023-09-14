"Nobel Fest: Цифровой Апгрейд": нобелевские лауреаты и звезды науки соберутся в Астане

Культура и общество
134
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Спикеры будут разбирать самые передовые теории и практики научно-технологического прогресса.

Фото пресс-службы акимата Астаны

5 и 6 октября в Астане будет проходить "Nobel Fest: Цифровой Апгрейд". На его площадке соберутся лауреаты Нобелевской премии, ведущие специалисты в области науки, информационных технологий, экономики и инноваций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Nobel Fest будет проходить 5 и 6 октября в Музее первого президента. Спикеры будут разбирать самые передовые теории и практики научно-технологического прогресса. Программа фестиваля охватит широкий спектр тем от искусственного интеллекта до изменения климата, будущего экономики, стартапов и рынка труда, новых граней науки и перспектив человечества.

Ключевые темы фестиваля:

- Эра технологической сингулярности;
- Мир, который мы не знаем: эра искусственного интеллекта;
- Ресурсы мозга человека в цифровом мире: на пути к сингулярности или к разуму;
- Строительство мульти-планетной цивилизации и космический туризм;
- Новые грани науки и развитие образования;
- Конец глобализации и новая экономика мира;
- Как оседлать единорога и создать почву для роста технологических гигантов;
- Будущее работы и человеческий капитал.

Планируется, что на фестивале выступят министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, казахстанский политолог Досым Сатпаев, а также такие знаменитости научной сферы, как лауреат Нобелевской премии по экономике, который входит в ТОП-3 мировых экономистов - Джеймс Хекман, лауреат Нобелевской премии Мира, №1 эксперт по климату и устойчивому развитию Рае Квон Чунг, всемирно известный футуролог из ТОП-3 влиятельных визионеров по инновациям (Wired), автор бестселлера "Технологии против человека" Герд Леонгард, самый влиятельный дизайнер автомобилей в мире Фрэнк Стивенсон и др.

В акимате отметили, что Nobel Fest ежегодно собирает 500 000 участников и 500 университетов из 100 стран, распространяя идею о роли знания и всестороннего образования в долгосрочном развитии и формировании лучшего будущего.

#Астана #развитие #технологии #звезды #фестиваль #лауреат #интеллект #Nobel Fest. наука

Популярное

Все
Звезде отечественного балета Булату Аюханову 13 сентября исполнилось бы 85 лет
Возле Зайсана задержали грузовик с нелегальным уловом судака
Всадницы возвращаются домой
Промбезопасность: необходимо ужесточить контроль
Найти свою игру
«Городские» фермеры
Проблема достигла дна
Владельцам теплиц частично возместят расходы на топливо
Парламент ратифицировал Соглашение об обеспечении войск ОДКБ
Трансформация и адаптация СВМДА
С начала года мошенники «нагрели» восточноказахстанцев на 770 миллионов тенге
Нужно потрудиться, чтоб воды напиться
"Помогаек", промышлявших в автоЦОНах, осудили в Таразе
3-летний ребенок погиб после падения в септик во дворе детсада в Алматинской области
Акула напала на девушку на популярном курорте в Египте
Когда волк не помощник
Муфтий Узбекистана раскритиковал излишества в религии
Как нам "возвысить Степь..."
Экс-чиновнику из акимата ВКО вынесли приговор по тяжкому преступлению 7-летней давности
Запасы на зиму
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Директор ограбил собственную микрофинансовую организацию в Таразе
Родом из Кокуя
Полиция и КНБ объединились для уничтожения 5-километровых зарослей конопли в ВКО
Членов ОПГ Елдоса Коспаева поместили в СИЗО – видео
Молочная компания ценами навлекла на себя крупный штраф в Жетысу
Где и во сколько смотреть прямую трансляцию финала US Open
К пожизненному лишению свободы вчера приговорил суд убийцу пятилетней девочки
В Алматы завершился 44-й чемпионат мира по армрестлингу и параармрестлингу
Взгляд, жест, пируэт
Число погибших при землетрясении в Марокко увеличилось
Премьер-министр РК встретился с руководством Кашаганского консорциума
Мощное землетрясение магнитудой 6.9 произошло в Марокко
С начала текущего года в Алматинском зоопарке появилось почти сто детенышей редких животных
Папа может все что угодно
Онлайн-уроки для малокомплектных школ апробируют в Казахстане
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Читайте также

Сенатор выразил возмущение объемом финансирования кинопроиз…
Сотни особей дроф-красоток выпущены на волю
Назначена дата выборов акимов районов и городов областного …
Около 700 млн тенге требуется на доплаты лесникам в Семее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]