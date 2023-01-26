Ночные рейды

Всю прошедшую неделю школьники терзали Telegram-каналы и дайректы в Instagram городских пабликов с просьбой об отмене занятий. Некоторые даже выдвигали ультиматум: «Если вы не отмените занятия, то мы умрем от холода». 35-градусные морозы ударили в выходные. Но почему-то это не помешало подросткам пойти в ночной клуб.

«В ходе рейда за нахождение несовершеннолетних вне дома ночью без сопровождения взрослых к административной ответственности привлечены 13 родителей, в Центр адаптации несовершеннолетних помещены трое безнадзорных подростков. В отношении четырех админист­раторов и руководителей ночных заведений составлены административные протоколы», – сообщили в пресс-службе ДП области Абай.

В полиции напомнили, что подобные общественные места, согласно законодательству РК, дети и подростки могут посещать после 22.00 только в сопровождении взрослых.