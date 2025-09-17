Представительница команды Казахстана по лёгкой атлетике Нора Джеруто выступила в финале чемпионата мира в Токио (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

По данным НОК, спортсменка пробилась в решающую стадию на дистанции 3000 метров препятствиями.

В финальном забеге Джеруто находилась в лидирующей группе. И на последнем круге боролась за бронзовую медаль.

Однако на одном из последних препятствий Джеруто совершила падение, финишировав в итоге шестой - 9:06.34.

Победу одержала Фейт Черотич из Кении - 8:51.59. Винфред Яви (Бахрейн) показала второй результат - 8:56.46. Замкнула тройку лучших Сембо Алмаю из Эфиопии - 8:58.86